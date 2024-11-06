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  4. Cevizle hazırlanan şifa kürü; Böyle tüketilirse bağırsaklar saat gibi çalışıyor

Cevizle hazırlanan şifa kürü; Böyle tüketilirse bağırsaklar saat gibi çalışıyor

Başlı başına bir şifa deposu olan cevizi hazırlayacağınız bu kürle tüketince bağırsaklarınızı çalıştırıyor.

Cevizle hazırlanan şifa kürü; Böyle tüketilirse bağırsaklar saat gibi çalışıyor - Sayfa 1

Halk arasında bolca tüketilen ve lezzetli olan ceviz insan vücudu için gerekli besin değerlerini de bünyesinde barındırıyor. Özellikle Prof. Dr. Canan Karatay’ın ısrarla tavsiye ettiği cevizi suya koyarak tüketebilirsiniz.

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Cevizle hazırlanan şifa kürü; Böyle tüketilirse bağırsaklar saat gibi çalışıyor - Sayfa 2

BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİYOR

Suda bekletilen ceviz tiroide iyi gelirken bağırsakların da çalışmasını sağlıyor. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olan ceviz beyin fonksiyonlarını da iyileştirir. Suda bekleterek tüketirseniz de sindirimi kolaylaştırır.

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Cevizle hazırlanan şifa kürü; Böyle tüketilirse bağırsaklar saat gibi çalışıyor - Sayfa 3

acibadem.com.tr sitesindeki faydalı bir içerikte ceviz suyunun faydalarına yer verildi. Bu suyun özellikle sindirim sağlığını desteklediği, vücutta biriken toksinleri atmaya yardımcı olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülmektedir. Ceviz suyu, düzenli tüketildiğinde kilo vermeye destek olabileceği ve metabolizmayı hızlandırabileceği için popüler bir doğal çözüm olarak da öne çıkmaktadır.

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Cevizle hazırlanan şifa kürü; Böyle tüketilirse bağırsaklar saat gibi çalışıyor - Sayfa 4

Cevizin önemli faydaları ise şöyle:

Kalp Sağlığını Destekler

Ceviz, yüksek oranda omega-3 yağ asitleri içerir. Bu yağ asitleri, kötü kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır. Düzenli ceviz tüketimi, damar sağlığını koruyarak kalp krizi ve felç riskini de minimize eder.

 

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