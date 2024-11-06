Cevizle hazırlanan şifa kürü; Böyle tüketilirse bağırsaklar saat gibi çalışıyor

acibadem.com.tr sitesindeki faydalı bir içerikte ceviz suyunun faydalarına yer verildi. Bu suyun özellikle sindirim sağlığını desteklediği, vücutta biriken toksinleri atmaya yardımcı olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülmektedir. Ceviz suyu, düzenli tüketildiğinde kilo vermeye destek olabileceği ve metabolizmayı hızlandırabileceği için popüler bir doğal çözüm olarak da öne çıkmaktadır.