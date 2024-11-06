Cevizle hazırlanan şifa kürü; Böyle tüketilirse bağırsaklar saat gibi çalışıyor
Başlı başına bir şifa deposu olan cevizi hazırlayacağınız bu kürle tüketince bağırsaklarınızı çalıştırıyor.
Halk arasında bolca tüketilen ve lezzetli olan ceviz insan vücudu için gerekli besin değerlerini de bünyesinde barındırıyor. Özellikle Prof. Dr. Canan Karatay’ın ısrarla tavsiye ettiği cevizi suya koyarak tüketebilirsiniz.
BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİYOR
Suda bekletilen ceviz tiroide iyi gelirken bağırsakların da çalışmasını sağlıyor. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olan ceviz beyin fonksiyonlarını da iyileştirir. Suda bekleterek tüketirseniz de sindirimi kolaylaştırır.
acibadem.com.tr sitesindeki faydalı bir içerikte ceviz suyunun faydalarına yer verildi. Bu suyun özellikle sindirim sağlığını desteklediği, vücutta biriken toksinleri atmaya yardımcı olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülmektedir. Ceviz suyu, düzenli tüketildiğinde kilo vermeye destek olabileceği ve metabolizmayı hızlandırabileceği için popüler bir doğal çözüm olarak da öne çıkmaktadır.