Çifte mucize çifte sorumluluk: İkiz bebekli yaşamı kolaylaştıran 10 altın sır

BİREYSEL KİMLİK GELİŞİMİ DESTEKLEMEK İÇİN ONLARI AYRIŞTIRIN

İkiz bebeklerin sadece tek bir organizma gibi görülmesi, ilerleyen yaşlarda ciddi kişilik ve bağımlılık sorunlarına yol açabilir. Her ne kadar tek yumurta ikizi olsalar bile, her bebeğin kendine has bir karakteri, yeteneği ve mizaç yapısı mevcuttur. Onlara sürekli aynı kıyafetleri giydirmek ve her zaman "ikizler" diye hitap etmek bireyselleşme süreçlerine ket vurur. İsimlerini tek tek kullanmak ve onlara ait özel eşyalar tanımlamak kendilerini ayrı birer birey olarak hissetmelerini sağlar. Bu yaklaşım, çocukların ileride tek başlarına kaldıklarında özgüven sorunu ve aşırı ayrılık kaygısı yaşamasını engeller. Kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler yetiştirmek ebeveynliğin en temel amacı olmalıdır.