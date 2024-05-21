Cildinize iyi bakın! Sağlıklı bir cilt için 5 ipucu

2-) Sigara kullanmayın

Sigara kullanmak, cildinizi daha yaşlı gösterir ve kırışıklıkları artırır. Sigara, cildin en dış katmanlarındaki küçük kan damarlarını daraltır, bu da kan akışını azaltır ve cildi solgunlaştırır. Bu aynı zamanda cilt sağlığı için önemli olan oksijen ve besinleri de tüketir. Sigara içmek ayrıca cildinize güç ve elastikiyet veren lifler olan kollajen ve elastine de zarar verir. Ek olarak, sigara içerken yaptığınız tekrarlayan yüz ifadeleri kırışıklıklara katkıda bulunabilir. Ayrıca sigara içmek, skuamöz hücreli cilt kanseri riskinizi artırır. Sigara içiyorsanız cildinizi korumanın en iyi yolu sigarayı bırakmaktır.