Cildinize iyi bakın! Sağlıklı bir cilt için 5 ipucu
İyi bir cilt bakımı ve sağlıklı yaşam tarzı, doğal yaşlanmayı geciktirmeye ve cilt problemlerini önlemeye yardımcı olur. Peki, cildimize nasıl bakacağız? Sağlıklı bir cilt için 5 ipucunu haberimizde derledik. İşte, sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler…
İnsan vücudunun en büyük organı olan cilt, kişinin çevresel etkenlere ve zararlı bakterilere karşı en büyük bariyeridir. Cilt vücut ısısını düzenler ve D vitamini sentezler. Dokunma hissi doğrudan cilt tarafından kontrol edilir ve melanin zararlı güneş ışınlarından koruma sağlar. Genç, parlak ve lekesiz bir cilt için iyi bir cilt bakım ı ve sağlıklı bir yaşam tarzı gerekmektedir.
Cildin katmanları
Cildin 3 katmanı vardır:
1-) Epidermis: En dıştaki katman olan epidermis cilt tonunu oluşturur ve su geçirmez bir bariyer sağlar.
2-) Dermis: Orta tabakadaki dermiş, ter bezlerini, bağ dokusunu, kıl foliküllerini, kan damarlarını ve sinirleri içerir.
3-) Hipodermis: En içteki ve en kalın tabaka olan hipodermis gevşek bağ doku ve yağ lobçuklarından oluşur.
Sağlıklı bir cilt için 5 ipucu
1-) Kendinizi güneşten koruyun
Cildinize bakmanın en önemli yollarından biri de onu güneşten korumaktır. Ömür boyu güneşe maruz kalmak cilt kanseri riskini artırmanın yanı sıra kırışıklıklara, yaşlılık lekelerine ve diğer cilt sorunlarına neden olabilir. Cildiniz için, güneş ışınlarının en güçlü olduğu saat 10:00 ile 16:00 arasında güneşten kaçının ve mutlaka güneş kremi kullanın.
2-) Sigara kullanmayın
Sigara kullanmak, cildinizi daha yaşlı gösterir ve kırışıklıkları artırır. Sigara, cildin en dış katmanlarındaki küçük kan damarlarını daraltır, bu da kan akışını azaltır ve cildi solgunlaştırır. Bu aynı zamanda cilt sağlığı için önemli olan oksijen ve besinleri de tüketir. Sigara içmek ayrıca cildinize güç ve elastikiyet veren lifler olan kollajen ve elastine de zarar verir. Ek olarak, sigara içerken yaptığınız tekrarlayan yüz ifadeleri kırışıklıklara katkıda bulunabilir. Ayrıca sigara içmek, skuamöz hücreli cilt kanseri riskinizi artırır. Sigara içiyorsanız cildinizi korumanın en iyi yolu sigarayı bırakmaktır.