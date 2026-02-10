Cildinizi içeriden besleyin: Nem, elastikiyet ve parlaklık için önemli besinler

C VİTAMİNİ İLE KOLAJEN ÜRETİMİ DESTEKLENİYOR

Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, çilek, kırmızı biber gibi besinler, cildin yapı taşlarından biri olan kolajenin üretimini destekliyor. Kolajen, cildin elastikiyetini ve sıkılığını korumasında kritik rol oynuyor. C vitamini ayrıca serbest radikallere karşı koruyucu etki sunuyor. Bu sayede cilt hem daha genç görünüyor hem de dış etkenlerden daha dirençli oluyor. Düzenli C vitamini alımı, cilt tonunun eşitlenmesine de katkı sağlıyor.