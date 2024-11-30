Çıldır Gölü donmaya başladı! Atlı kızakçıklar masalsı gezintiye hazırlanıyor
Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu! Doğu'da kış aylarının en popüler etkinliği için gölün tamamen donması bekleniyor. Atlı kızakçılar buz tabakalarının üzerinde masalsı yolculuk için bekliyor.
Doğu'nun doğal güzellikleriyle dolu Kars-Ardahan sınırında masalsı anların yaşandığı Çıldır Gölü'nde kış geldi. 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.
Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Alternatif kış rotalarından olan Çıldır Gölü kış boyu benzersiz bir etkinlik için hazırlık yapmaya başladı.
Her yıl gölün donmasını bekleyen köy sakinleri, atlı kızaklarını hazırladı.Tıpkı masallardaki gibi donan gölün üzerinde kızaklarıyla misafirlerini ağırlamayı bekliyorlar. Atlı kızakçı Atakan Daşdemir, birkaç gündür gölün buz tutmaya başladığını söyledi.