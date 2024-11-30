  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Çıldır Gölü donmaya başladı! Atlı kızakçıklar masalsı gezintiye hazırlanıyor

Çıldır Gölü donmaya başladı! Atlı kızakçıklar masalsı gezintiye hazırlanıyor

Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu! Doğu'da kış aylarının en popüler etkinliği için gölün tamamen donması bekleniyor. Atlı kızakçılar buz tabakalarının üzerinde masalsı yolculuk için bekliyor.

Çıldır Gölü donmaya başladı! Atlı kızakçıklar masalsı gezintiye hazırlanıyor - Sayfa 1

Doğu'nun doğal güzellikleriyle dolu Kars-Ardahan sınırında masalsı anların yaşandığı Çıldır Gölü'nde kış geldi. 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

1 | 9
Çıldır Gölü donmaya başladı! Atlı kızakçıklar masalsı gezintiye hazırlanıyor - Sayfa 2

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Alternatif kış rotalarından olan Çıldır Gölü kış boyu benzersiz bir etkinlik için hazırlık yapmaya başladı. 

2 | 9
Çıldır Gölü donmaya başladı! Atlı kızakçıklar masalsı gezintiye hazırlanıyor - Sayfa 3

Her yıl gölün donmasını bekleyen köy sakinleri, atlı kızaklarını hazırladı.Tıpkı masallardaki gibi donan gölün üzerinde kızaklarıyla misafirlerini ağırlamayı bekliyorlar. Atlı kızakçı Atakan Daşdemir, birkaç gündür gölün buz tutmaya başladığını söyledi.

3 | 9
Çıldır Gölü donmaya başladı! Atlı kızakçıklar masalsı gezintiye hazırlanıyor - Sayfa 4

Kış turizminin alternatif rotası olan Kars'ta her yıl kızaklı atlarla göl gezintisini deneyimlemek isteyenler Çıldır Gölüne akın ediyor. Ziyaretçilerin bölgeye gelmeye başladığını belirten Daşdemir, "Vatandaşlara önümüzdeki hafta inşallah gölün üzerinde hizmet vereceğiz." dedi.

 

4 | 9