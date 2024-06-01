  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Çileğin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor!

Çileğin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor!

Çilek, gülgiller familyasına ait bir meyvedir. İçeriğinde yüksek miktarda kalsiyum, fosfor, demir, A ve B vitaminleri bulunduran çilek; kanser, diyabet, felç ve kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini azaltmaya yardımcı olan C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından da zengindir. Peki, çileğin sağlığa faydaları nelerdir? İşte, çileğin sağlığa faydaları…

Çileğin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor! - Sayfa 1

Kalp sağlığını korur

Kanda bulunan trigliserid seviyelerinin normalden yüksek olması kalp rahatsızlıkları riskini artırabilir. Çileğin düzenli ve ölçülü olarak tüketilmesi, trigliserid düzeylerini düşürerek kalp hastalıklarını oluşmasını engellemeye fayda sağlar.

1 | 8
Çileğin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor! - Sayfa 2

Antioksidan kaynağıdır

 Antioksidanlar hücreleri oluşabilecek hasarlardan korur. Çilek içerisine bol miktarda antioksidan madde bulunduran bir meyvedir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde çilek vücutta oluşabilecek hücre hasarını önler ve hastalıkların oluşmasını engeller.

2 | 8
Çileğin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor! - Sayfa 3

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bağışıklık sistemi, vücudun savunma mekanizmasını oluşturarak vücudu hastalıklara karşı korur. Yeterli miktarda C vitamini alınmaması bağışıklık sistemini zayıflatır ve hastalıkların ortaya çıkmasına yol açar. Çilek, içeriğinde yer alan güçlü C vitamini özelliği ile bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıkların oluşumunu engeller.

3 | 8
Çileğin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor! - Sayfa 4

Kan şekerini dengeler

Kanda bulunan şeker glikoz olarak adlandırılır. Glikoz fazlalığı kalp hastalıkları ve diyabet için risk oluşturur. Çilek vücutta insülin salınımı destekler ve kan şekerinin düzenlenmesini sağlar.

4 | 8