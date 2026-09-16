'Çin'in Nostradamus'u yeni 11 Eylül için tarih verdi: 'Medeniyetin çöküşünü göreceğiz'
“Çin'in Nostradamus'u” olarak anılan Profesör Jiang Xueqin, geleceğe ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulundu. Jiang, önümüzdeki 20 yıl içinde 11 Eylül saldırılarına benzer yeni bir saldırının ABD'nin finansal altyapısını hedef alabileceğini öne sürerken, artan borç, eşitsizlik ve toplumsal kutuplaşmanın daha geniş bir sistemik çöküşe yol açabileceğini savundu.
“Bir 11 Eylül saldırısı daha yaşanabilir”
Eğitimci Profesör Jiang Xueqin, Steven Bartlett'ın “The Diary of a CEO” podcast'ine konuk oldu.
Programda geçmişte yaptığı öngörülerden ve geleceğe ilişkin görüşlerinden söz eden Jiang, tahminlerini insanların ve kurumların geçmişteki davranışlarını, teşvikleri ve tekrar eden kalıpları inceleyerek oluşturduğunu belirtti.
Jiang, önümüzdeki 20 yıl içinde yeni bir 11 Eylül benzeri saldırının yaşanabileceğini öne sürdü.
Bu saldırının ABD'nin finansal altyapısını hedef alabileceğini iddia eden Jiang, bunun daha geniş çaplı ekonomik ve toplumsal sonuçlar doğurabileceğini savundu.
“Dünyanın çökmekte olduğu bir dönemdeyiz”
Jiang, geleceğe ilişkin değerlendirmelerinde “medeniyetin çöküşü” ifadesini de kullandı.