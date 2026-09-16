'Çin'in Nostradamus'u yeni 11 Eylül için tarih verdi: 'Medeniyetin çöküşünü göreceğiz'

“Bir 11 Eylül saldırısı daha yaşanabilir”

Eğitimci Profesör Jiang Xueqin, Steven Bartlett'ın “The Diary of a CEO” podcast'ine konuk oldu.

Programda geçmişte yaptığı öngörülerden ve geleceğe ilişkin görüşlerinden söz eden Jiang, tahminlerini insanların ve kurumların geçmişteki davranışlarını, teşvikleri ve tekrar eden kalıpları inceleyerek oluşturduğunu belirtti.