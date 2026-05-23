Çinko eksikliği nedenleri neler? Çinko eksikliği nasıl geçer?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÇELİK ZIRHI DELİNİYOR MU?

Bağışıklık sistemimiz bir kale ise çinko bu kalenin en önemli savunma hattıdır. T hücrelerinin ve diğer beyaz kan hücrelerinin üretimi doğrudan çinko seviyelerine bağlıdır. Eğer vücudunuzda yeterli çinko yoksa, en basit enfeksiyonlar bile ağır birer hastalığa dönüşebilir. Özellikle çocukluk, hamilelik ve ergenlik gibi büyüme patlamalarının yaşandığı dönemlerde çinko eksikliği, savunma kalkanının tamamen çökmesine ve gelişim süreçlerinin duraklamasına neden olabilir.