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  4. Çıtır çıtır börek pişirmenin 6 sırrı : Hiçbir ev hanımı hazır yufkayla yapılmadığına inanmıyor

Çıtır çıtır börek pişirmenin 6 sırrı : Hiçbir ev hanımı hazır yufkayla yapılmadığına inanmıyor

Çıtır çıtır börek pişirmenin 6 sırrı. Bu incelikler sayesinde böreklerin çıtırtısı salondan duyuluyor

Çıtır çıtır börek pişirmenin 6 sırrı : Hiçbir ev hanımı hazır yufkayla yapılmadığına inanmıyor - Sayfa 1

Börek, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan, besleyiciliğinin dışında lezzetiyle de herkes tarafından sevilen hamur işidir. Son zamanlarda kaşarlı, patlıcanlı, ıspanaklı gibi çeşitleri trend. Ancak klasik böreklerin de yeri ayrıdır.

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Çıtır çıtır börek pişirmenin 6 sırrı : Hiçbir ev hanımı hazır yufkayla yapılmadığına inanmıyor - Sayfa 2

Fakat çıtır çıtır lezzetli bir börek pişirmek herkesin basitçe yapabileceği bir iş değildir. Bu 6 sırrı uygulayarak çıtır çıtır ve damaklarlarda eşsiz bir lezzet bırakan börekleri hazırlayabilirsiniz.

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Çıtır çıtır börek pişirmenin 6 sırrı : Hiçbir ev hanımı hazır yufkayla yapılmadığına inanmıyor - Sayfa 3

İŞTE ÇITIR ÇITIR BÖREK PİŞİRMENİN 6 SIRRI

Çıtır çıtır börek yapmanın sırrı, doğru malzemeleri kullanmak ve pişirme tekniklerine dikkat etmekten geçer. İşte mükemmel börek için uygulamanız gereken 6 adım:

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Çıtır çıtır börek pişirmenin 6 sırrı : Hiçbir ev hanımı hazır yufkayla yapılmadığına inanmıyor - Sayfa 4

1. İnce Yufka Kullanın: Böreğinizin çıtır olmasını sağlamak için ince ve taze yufka tercih edin. Yufkalar ne kadar ince olursa, börek o kadar çıtır olacaktır.

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