Çıtır çıtır börek pişirmenin 6 sırrı : Hiçbir ev hanımı hazır yufkayla yapılmadığına inanmıyor
Çıtır çıtır börek pişirmenin 6 sırrı. Bu incelikler sayesinde böreklerin çıtırtısı salondan duyuluyor
Börek, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan, besleyiciliğinin dışında lezzetiyle de herkes tarafından sevilen hamur işidir. Son zamanlarda kaşarlı, patlıcanlı, ıspanaklı gibi çeşitleri trend. Ancak klasik böreklerin de yeri ayrıdır.
Fakat çıtır çıtır lezzetli bir börek pişirmek herkesin basitçe yapabileceği bir iş değildir. Bu 6 sırrı uygulayarak çıtır çıtır ve damaklarlarda eşsiz bir lezzet bırakan börekleri hazırlayabilirsiniz.
İŞTE ÇITIR ÇITIR BÖREK PİŞİRMENİN 6 SIRRI
Çıtır çıtır börek yapmanın sırrı, doğru malzemeleri kullanmak ve pişirme tekniklerine dikkat etmekten geçer. İşte mükemmel börek için uygulamanız gereken 6 adım:
1. İnce Yufka Kullanın: Böreğinizin çıtır olmasını sağlamak için ince ve taze yufka tercih edin. Yufkalar ne kadar ince olursa, börek o kadar çıtır olacaktır.