Çıtır çıtır lezzet şöleni: MasterChef waffle tarifi!

Derin bir karıştırma kabına aldığınız yumurta aklarını, bir fiske tuz yardımıyla mikserin en yüksek devrinde köpük köpük olana kadar çırpın. Kabı ters çevirdiğinizde akmayacak bir krema kıvamı elde ettiğinizde bu karışımı kenara alın.