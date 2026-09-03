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  4. Çıtır çıtır lezzet şöleni: MasterChef waffle tarifi!

Çıtır çıtır lezzet şöleni: MasterChef waffle tarifi!

MasterChef'te bu akşam yarışmacıların hazırladığı, dışı çıtır içi yumuşacık waffle tarifi ekran başındakilerin iştahını kabarttı. Şeflerin tam not verdiği bu özel lezzet, altın sarısı rengi ve mükemmel kıvamıyla gecenin en çok konuşulan tabağı oldu. Evde tıpkı MasterChef mutfağındaki gibi kusursuz bir waffle hazırlamak aslında hiç de zor değil. Doğru teknikler, ideal malzeme ölçüleri ve şeflerin gizli dokunuşlarıyla siz de mutfağınızda profesyonel bir tatlı ziyafeti çekebilirsiniz. İşte MasterChef stüdyosundan evlerinize konuk olacak o meşhur, damak çatlatan orijinal waffle tarifi...

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Çıtır çıtır lezzet şöleni: MasterChef waffle tarifi! - Sayfa 1

WAFFLE İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı ucuyla tuz

1,5 su bardağı un

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Çıtır çıtır lezzet şöleni: MasterChef waffle tarifi! - Sayfa 2

ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

Sürülebilir çikolata ya da bal

Çilek, muz, kivi, orman meyveleri (dilediğiniz meyveler)

Toz antep fıstığı, fındık içi veya Hindistan cevizi

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Çıtır çıtır lezzet şöleni: MasterChef waffle tarifi! - Sayfa 3

WAFFLE NASIL YAPILIR?

Waffle yapımına ilk olarak yumurtaların aklarını ve sarılarını birbirinden ayırarak başlayın.

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Çıtır çıtır lezzet şöleni: MasterChef waffle tarifi! - Sayfa 4

Derin bir karıştırma kabına aldığınız yumurta aklarını, bir fiske tuz yardımıyla mikserin en yüksek devrinde köpük köpük olana kadar çırpın. Kabı ters çevirdiğinizde akmayacak bir krema kıvamı elde ettiğinizde bu karışımı kenara alın.

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