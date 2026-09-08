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  4. Çıtır çıtır tam kıvamında: MasterChef ev usulü hamsi tava tarifi!

Çıtır çıtır tam kıvamında: MasterChef ev usulü hamsi tava tarifi!

MasterChef mutfağında bu akşam strateji ve el çabukluğu aynı tavada buluşuyor. Kırmızı ve mavi takım hamsi tava reçetesiyle tezgah başına geçiyor. Şeflerin Karadeniz'in incisi bu enfes yemekteki en büyük beklentisi, balıkların tek bir bütün halinde, dairesel formunu bozmadan ters yüz edilebilmesi. Peki, çıtır çıtır hamsi tava nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla MasterChef hamsi tava tarifi!

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Çıtır çıtır tam kıvamında: MasterChef ev usulü hamsi tava tarifi! - Sayfa 1

HAMSİ TAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram taze hamsi

1 su bardağı mısır unu

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Arzuya göre servis için limon ile mor soğan

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Çıtır çıtır tam kıvamında: MasterChef ev usulü hamsi tava tarifi! - Sayfa 2

HAMSİ TAVA NASIL YAPILIR?

Hamsilerin kafalarını kopartıp iç organlarını nazikçe ayıklayın. Temizlediğiniz balıkları soğuk suda yıkayıp süzgece alın.

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Çıtır çıtır tam kıvamında: MasterChef ev usulü hamsi tava tarifi! - Sayfa 3

Ardından kağıt havlu serili bir tabağa yayarak üzerlerindeki tüm nemi tamamen çekene kadar kurulayın.

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Çıtır çıtır tam kıvamında: MasterChef ev usulü hamsi tava tarifi! - Sayfa 4

Geniş ve düz bir kaba mısır ununu döküp tuzu ekleyin ve harmanlayın. İyice kuruyan hamsileri bu karışıma bulayın.

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