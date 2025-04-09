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  4. Çıtır lezzetin sırları ortaya çıktı! Kalem böreğini bir de böyle deneyin, tadına doyamacaksınız

Çıtır lezzetin sırları ortaya çıktı! Kalem böreğini bir de böyle deneyin, tadına doyamacaksınız

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kalem böreği, pratikliği ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Özellikle kahvaltı sofralarını şenlendiren, çay saatlerine eşlik eden bu çıtır lezzet, evde kolayca hazırlanabiliyor. Peki, kalem böreği nasıl yapılır? Kalem böreğinin püf noktaları nelerdir? İşte, kalem böreğinin tarifi ve püf noktaları…

Çıtır lezzetin sırları ortaya çıktı! Kalem böreğini bir de böyle deneyin, tadına doyamacaksınız - Sayfa 1

KALEM BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yufka

250 gr beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 adet yumurta (üzeri için)

Çörek otu veya susam (isteğe bağlı)

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Çıtır lezzetin sırları ortaya çıktı! Kalem böreğini bir de böyle deneyin, tadına doyamacaksınız - Sayfa 2

KALEM BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Peyniri bir çatal yardımıyla ezin. İsteğe bağlı olarak ince kıyılmış maydanozu ekleyin ve karıştırın. Sıvı yağı ve sütü bir kapta karıştırın.

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Çıtır lezzetin sırları ortaya çıktı! Kalem böreğini bir de böyle deneyin, tadına doyamacaksınız - Sayfa 3

Bir adet yufkayı tezgaha serin. Üzerine hazırladığınız sıvı yağlı süt karışımından her yerine gelecek şekilde sürün.

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Çıtır lezzetin sırları ortaya çıktı! Kalem böreğini bir de böyle deneyin, tadına doyamacaksınız - Sayfa 4

Yufkayı ortadan ikiye kesin. Her bir parçayı da tekrar ikiye keserek toplamda dört adet uzun şerit elde edin. Diğer 2 yufkaya da aynı işlemi uygulayın.

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