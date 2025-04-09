Çıtır lezzetin sırları ortaya çıktı! Kalem böreğini bir de böyle deneyin, tadına doyamacaksınız
Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kalem böreği, pratikliği ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Özellikle kahvaltı sofralarını şenlendiren, çay saatlerine eşlik eden bu çıtır lezzet, evde kolayca hazırlanabiliyor. Peki, kalem böreği nasıl yapılır? Kalem böreğinin püf noktaları nelerdir? İşte, kalem böreğinin tarifi ve püf noktaları…
KALEM BÖREĞİ TARİFİ
MALZEMELER
3 adet yufka
250 gr beyaz peynir veya lor peyniri
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
1 adet yumurta (üzeri için)
Çörek otu veya susam (isteğe bağlı)
KALEM BÖREĞİ NASIL YAPILIR?
Peyniri bir çatal yardımıyla ezin. İsteğe bağlı olarak ince kıyılmış maydanozu ekleyin ve karıştırın. Sıvı yağı ve sütü bir kapta karıştırın.
Bir adet yufkayı tezgaha serin. Üzerine hazırladığınız sıvı yağlı süt karışımından her yerine gelecek şekilde sürün.