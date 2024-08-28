Çoban aşı ‘Teleme'nin tarifi Homeros'un 2 bin 750 yıllık İlyada Destanı'nda çıktı
Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan ve 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Truva Ören Yeri'nde, Troya Savaşlarından bahseden Homeros'un 2 bin 750 yıllık İlyada Destanı'nda günümüzde çoban aşı olarak geçen ‘Teleme'nin tarifi çıktı.
Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müze Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu, merkeze bağlı Tevfikiye Köyü sınırlarında bulunan ve 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Truva Ören Yeri'nde yaşanan ve 10 yıl süren Troya Savaşları'nı bahseden Homeros'un 2 bin 750 yıllık İlyada Destanı'nda günümüzde çoban aşı olarak geçen ‘Teleme'nin tarifi çıktı.
Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Müzesinde keçi sütü ve incir sütünden yapılan ‘Teleme'yi uygulamalı olarak yaptı.
Yaklaşık 5 dakika içinde keçi sütü ile incir sütünün ve incir yaprağının karışımı sonucu yoğurt kıvamında ortaya çıkan ‘Teleme'nin 2 bin 750 yıl önce Troya Savaşları'nı anlatan Homeros'un İlyada Destanı'nda yer aldığını belirten Müdür Rıdvan Gölcük, şunları söyledi:
“Geçtiğimiz haftalarda Homeros'un İlyada'sında Gastronomiye ilişkin neler bulabiliriz. Bu doğrultuda bir çalışmaya başlamıştık. Çalışma sırasında aslında hiç beklemediğimiz bir keşif yaşadık. Keşif şuydu, İlyada'da savaş tanrısı Ares yaralanıyor ve yarasının ne kadar hızlı iyileştiğini göstermek için Homeros bir örnek veriyor. Diyor ki, ‘Ak süte incirin sütünü damlatırsın ya, karıştırırsın ya hani ve çabucak göz önünde mayalanıverir hemen' ve bunu gördüğümüzde incirin sütüyle süt mayalanır mı, bu gerçekleşebilir mi.