Çoban aşı ‘Teleme'nin tarifi Homeros'un 2 bin 750 yıllık İlyada Destanı'nda çıktı

“Geçtiğimiz haftalarda Homeros'un İlyada'sında Gastronomiye ilişkin neler bulabiliriz. Bu doğrultuda bir çalışmaya başlamıştık. Çalışma sırasında aslında hiç beklemediğimiz bir keşif yaşadık. Keşif şuydu, İlyada'da savaş tanrısı Ares yaralanıyor ve yarasının ne kadar hızlı iyileştiğini göstermek için Homeros bir örnek veriyor. Diyor ki, ‘Ak süte incirin sütünü damlatırsın ya, karıştırırsın ya hani ve çabucak göz önünde mayalanıverir hemen' ve bunu gördüğümüzde incirin sütüyle süt mayalanır mı, bu gerçekleşebilir mi.