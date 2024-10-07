Çocuğuna oyuncak alamayınca bakın ne yaptı!

“Çocuğuma pahalı diye alamadığım oyuncak beni meslek sahibi yaptı”

Zor da olsa amigurumi bebekleri yapmayı öğrendiğini belirten Öztürk, "İstanbul'da yaşadığımız dönemde 1 yaşındaki kızım ile birlikte alışveriş merkezine gittik. Mağazaların içini gezerken kızım stantlarda amigurumi oyuncaklarını gördü. Küçük bir anahtarlıklardan biraz daha ufaktı. Mağazaya sorduğumuzda 150 lira kadar civarındaydı. O zamanda pahalı olduğu için alamadım, eşime de söylemedim. Ardından hırs yaptım gerekli malzemeleri satın aldım. İlk zamanlar beceremedim ama sonradan başarmaya başladım. Çocuklarım da yaptıklarımı beğendi. Sonra annem Ünye Belediyesi'nin verdiği stantlarda el emeği çarşısı açtı. Orada ben de ürünlerimi kargoyla göndermeye başladım. 2 yıl İstanbul'dan anneme göndererek sattık. İstanbul'dan geldiğimizde 2 yıl da ben stant açtım. Sokakta biraz zor olduğu için işyeri açmaya karar verdim. Başladım ve çok şükür eşimin desteğiyle bu iş yerini açtık” dedi.