Çocuğunuz risk grubunda mı? Obezite teşhisi için kritik belirtiler

Çocuklarda obezite, yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın etkisiyle giderek yaygınlaşırken; erken önlem alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, aile temelli yaşam tarzı değişikliklerinin kritik rol oynadığına dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARDA KİLO SORUNU BÜYÜYOR

Küresel çocukluk çağı obezitesindeki hızlı artışa dikkat çeken Dünya Obezite Federasyonu; 2040 yılına gelindiğinde 5-19 yaş grubunda obez çocuk sayısının 220 milyonu, fazla kilolu çocuk sayısının ise 500 milyonu geçeceğini öngörüyor. Peki, obezite neden olur? Risk faktörleri nelerdir?

ÇOCUKLARDA OBEZİTE NEDİR?

Çocukluk çağı obezitesi, yaş ve boy ölçülerine göre vücutta olması gerekenden fazla yağ birikmesi durumudur. Basitçe kilo fazlalığı gibi görünse de, aslında metabolik bir sorunun işaretidir. Uzun vadede insülin direnci, kalp-damar hastalıkları ve eklem problemleri gibi kronik rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle erken tanı ve takip büyük önem taşır.

OBEZİTENİN EN ÖNEMLİ NEDENLERİ

Çocuklarda obezitenin en sık rastlanan nedenleri arasında yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam öne çıkar. Fast food ve işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, şekerli içecekler ve atıştırmalıklar kilo artışını hızlandırır. Ayrıca ekran karşısında uzun süre oturmak, çocukların günlük enerji harcamasını azaltır.

AİLEDE SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI

Ailenin beslenme alışkanlıkları da çocuğun kilosunu doğrudan etkiler. Evde sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak, ekran süresini sınırlamak ve düzenli fiziksel aktivite sağlamak obezitenin önlenmesinde kritik rol oynar.

