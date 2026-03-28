Çocuğunuz risk grubunda mı? Obezite teşhisi için kritik belirtiler

ÇOCUKLARDA OBEZİTE NEDİR?

Çocukluk çağı obezitesi, yaş ve boy ölçülerine göre vücutta olması gerekenden fazla yağ birikmesi durumudur. Basitçe kilo fazlalığı gibi görünse de, aslında metabolik bir sorunun işaretidir. Uzun vadede insülin direnci, kalp-damar hastalıkları ve eklem problemleri gibi kronik rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle erken tanı ve takip büyük önem taşır.