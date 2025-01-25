Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı uyardı! Kalp rahatsızlığı olan çocuklar, enerji içeceğinden uzak durmalı
Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cemşit Karakurt, enerji içeceklerinin çocuklarda ve gençlerde oluşturduğu ciddi sağlık risklerine dikkat çekerek, özellikle kalp problemi olan çocuklarda tehlikenin katlanarak arttığını bildirdi.
Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nden Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cemşit Karakurt, enerji içeceklerinin çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Karakurt, enerji içeceklerinin kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.
Enerji içeceklerinin özellikle gençler ve sporcular arasında yaygınlaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Cemşit Karakurt, içeceklerin içerdiği yüksek kafein, L-karnitin, taurin, ginseng gibi bileşenlerin yanı sıra yoğun şeker miktarının kalp ve metabolizma üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Karakurt, yapılan araştırmalarda enerji içeceklerinin kan basıncında artış, kalp hızında yükselme, kalp ritim bozuklukları (aritmi) gibi sorunlara neden olduğunun tespit edildiğini belirterek, şöyle devam etti: “Sadece kafein ve içerdiği diğer ürünler yanında yoğun şeker içeriği nedeniyle de obezite riski oluşturmakta, insülin direncinde artışa sebep olmakta ve metabolik sendrom dediğimiz olayın ortaya çıkışını hızlandırmaktadır.”
"Kalp problemi olan çocuklarda risk daha büyük"
Prof. Dr. Karakurt, kalp hastalığı olan çocukların enerji içeceklerinden özellikle uzak durması gerektiğine dikkat çekerek, “Normal sağlıklı insanlarda bile normal dozlarda ciddi ritim problemleri, taşikardilere sebep olabiliyorlar ama aynı zamanda kalp problemi olan çocuklarda da mevcut olan durumun kötüleşmesine ya da ağırlaşmasına bazen ani kardiyak ölüme sebep olabilecek bir ürün. Dolayısıyla da kısıtlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.