Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı uyardı! Kalp rahatsızlığı olan çocuklar, enerji içeceğinden uzak durmalı

"Kalp problemi olan çocuklarda risk daha büyük"



Prof. Dr. Karakurt, kalp hastalığı olan çocukların enerji içeceklerinden özellikle uzak durması gerektiğine dikkat çekerek, “Normal sağlıklı insanlarda bile normal dozlarda ciddi ritim problemleri, taşikardilere sebep olabiliyorlar ama aynı zamanda kalp problemi olan çocuklarda da mevcut olan durumun kötüleşmesine ya da ağırlaşmasına bazen ani kardiyak ölüme sebep olabilecek bir ürün. Dolayısıyla da kısıtlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.