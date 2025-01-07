Çocuklar buna bayılacak! Fast Food restoranlarındaki tadı aratmayacak ekonomik hamburger tarifi!
Fast Ford restoranlarını aratmayacak bir tarifle, mutfakta yeni bir hikaye yazmaya ne dersiniz? Pofuduk ekmeği, enfes köftesi ve karamelize soğanı ile restoranlarda yediğiniz hamburgerlerdeki lezzeti mutfağınızda yakalayabilirsiniz. İşte, ekmeği, köftesi ve karamelize soğanı ile hamburger tarifi…
HAMBURGER KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
700 gram dana döş kıyma
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1 tatlı kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı pekmez
HAMBURGER EKMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
3-3, 5 su bardağı un
1 çay bardağı ılık su
1 çay bardağı ılık süt
Yarım çay bardağı sıvı yağ̆
1 yemek kaşığı yoğurt
Yarım paket yaş maya
1 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Bir yumurta akı, sarısı üzerine
1 yemek kaşığı yumuşak tereyağ
Susam
SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
3 yemek kaşığı mayonez
1,5 yemek kaşığı ketçap
1 yemek kaşığı hardal
1 çay kaşığı elma sirkesi
1 adet küçük küpler halinde doğranmış kornişon turşu
Tuz
Karabiber