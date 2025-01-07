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  4. Çocuklar buna bayılacak! Fast Food restoranlarındaki tadı aratmayacak ekonomik hamburger tarifi!

Çocuklar buna bayılacak! Fast Food restoranlarındaki tadı aratmayacak ekonomik hamburger tarifi!

Fast Ford restoranlarını aratmayacak bir tarifle, mutfakta yeni bir hikaye yazmaya ne dersiniz? Pofuduk ekmeği, enfes köftesi ve karamelize soğanı ile restoranlarda yediğiniz hamburgerlerdeki lezzeti mutfağınızda yakalayabilirsiniz. İşte, ekmeği, köftesi ve karamelize soğanı ile hamburger tarifi…

Çocuklar buna bayılacak! Fast Food restoranlarındaki tadı aratmayacak ekonomik hamburger tarifi! - Sayfa 1

HAMBURGER KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

700 gram dana döş kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı pekmez

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Çocuklar buna bayılacak! Fast Food restoranlarındaki tadı aratmayacak ekonomik hamburger tarifi! - Sayfa 2

HAMBURGER EKMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3-3, 5 su bardağı un

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ̆

1 yemek kaşığı yoğurt

Yarım paket yaş maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Bir yumurta akı, sarısı üzerine

1 yemek kaşığı yumuşak tereyağ

Susam

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Çocuklar buna bayılacak! Fast Food restoranlarındaki tadı aratmayacak ekonomik hamburger tarifi! - Sayfa 3

SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 yemek kaşığı mayonez

1,5 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı hardal

1 çay kaşığı elma sirkesi

1 adet küçük küpler halinde doğranmış kornişon turşu

Tuz

Karabiber

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Çocuklar buna bayılacak! Fast Food restoranlarındaki tadı aratmayacak ekonomik hamburger tarifi! - Sayfa 4

KARAMELİZE SOĞAN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet soğan

4-5 yemek kaşığı zeytinyağ

1 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

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