Çocuklar, yaşlarına göre hangi sorumlulukları yerine getirebilir?
Çocuğunuzun sorumluluk bilinci geliştirmelisiniz. Her yaş grubu için uygun görevlerle çocuklarınızın hem özgüvenini artırabilir, hem de sorumluluk bilincini geliştirebilirsiniz. Bu görevler onların bireysel gelişimlerine katkı sağlar ve günlük hayat becerilerini öğrenmelerine yardımcı. Peki, çocuklarımıza hangi yaşta ne gibi sorumluluklar verebiliriz? İşte detaylar...
Çocuklarınızın yaşına uygun görevler ile sorumluluk bilinci kazandırın
2-3 yaş
-Oyuncakları kutusuna koymak
-Kitapları rafa dizmek
-Kirli kıyafetleri sepete atmak
-Havlu katlamak
-Masaya uygun objeleri taşımak
-İstenilen bir eşyayı getirmek
4-5 yaş
-Yardımsız giyinebilmek
-Oyuncakları toplamak
-Evcil hayvan beslemek
-Yatağını düzeltmek
-Basit atıştırmalıklar hazırlamak
-El süpürgesi kullanmak
-Sofra kurma ve toplamaya yardım etmek
6-7 yaş
-Çöpleri atmak
-Bıçak kullanmadan salata hazırlamak
-Odasını düzenlemek
-Bulaşık makinesini boşaltırken ebeveyne yardımcı olmak
-Temiz çorapları eşleştirmek