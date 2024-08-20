Çocuklarda alerji yönetimi için altın öneriler

Uzmanlar, günümüzde beslenme, iklim ve çevresel faktörlerin değişmesinin birçok hastalıkta artış yaşanmasına neden olduğunu ifade ediyor. Artış gösteren hastalıklardan bir tanesinin de çocuklarda görülen alerjik rahatsızlıklar olduğunu vurgulayan uzmanlar, alerjik rahatsızlıkların çocukların günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ve uzun vadede önemli sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirtiyor. Ebeveynlerin özellikle alerjinin genetik geçişli olup olmadığı ve çocuklarında alerji riskini azaltmak için neler yapılması gerektiği konularında endişe taşıdığını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Cem Hasan Razi, ailelere rehberlik edecek alerjiye karşı alınacak önlemlere dair açıklamalarda bulundu.