Çocuklarda alerji yönetimi için altın öneriler
Prof. Dr. Cem Hasan Razi, genetik yatkınlığı olan çocuklarda alerji gelişme riskinin yüzde 60-80 oranında artış gösterdiğini belirterek alerjik hastalıkların çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çekti.
Uzmanlar, günümüzde beslenme, iklim ve çevresel faktörlerin değişmesinin birçok hastalıkta artış yaşanmasına neden olduğunu ifade ediyor. Artış gösteren hastalıklardan bir tanesinin de çocuklarda görülen alerjik rahatsızlıklar olduğunu vurgulayan uzmanlar, alerjik rahatsızlıkların çocukların günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ve uzun vadede önemli sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirtiyor. Ebeveynlerin özellikle alerjinin genetik geçişli olup olmadığı ve çocuklarında alerji riskini azaltmak için neler yapılması gerektiği konularında endişe taşıdığını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Cem Hasan Razi, ailelere rehberlik edecek alerjiye karşı alınacak önlemlere dair açıklamalarda bulundu.
“Ailesinde alerji olan çocuklarda alerji gelişme riski yüzde 80’e kadar çıkabilir”
Genetik yatkınlığı olan çocuklarda alerji riskinin daha yüksek olduğunu aktaran Prof. Dr. Cem Hasan Razi, "Ebeveynlerden birinde alerji olması durumunda çocuğun alerji geliştirme ihtimali yüzde 30-50 arasında değişirken, her iki ebeveynde de alerji mevcutsa bu oran yüzde 60-80’e kadar çıkabilir" dedi.
Çocukların sadece sağlığı değil, eğitim ve sosyal hayatı da etkilenir
Alerjik hastalıkların en yaygın türlerinin astım, alerjik rinit, egzama ve gıda alerjileri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Razi, bu hastalıkların çocukların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğine vurgu yaptı. Razi, "Çocukların eğitim hayatı, uyku düzeni ve sosyal ilişkileri bu hastalıklardan olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi büyük önem taşır" diye konuştu.
“Alerji belirtilerine dikkat edin”
Prof. Dr. Razi, çocuklarda alerji belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklarda burun ve göz kaşıntısı, burun tıkanıklığı, horlama, gözlerde kızarıklık ve sulanma, nefes darlığı ve öksürük, kaşıntılı döküntü gibi belirtiler alerjik rinitin habercisi olabilir. Ayrıca, ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kuruluk egzamanın işaretleri arasında yer alır. Astım belirtileri arasında ise öksürük, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi bulunur. Gıda alerjilerinde ise cilt döküntüleri, mide bulantısı, kusma ve hatta anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlar görülebilir" ifadelerini kullandı.