Çocuklarda içe basma neden olur? Belirtileri ve tedavi yolları nelerdir?
Çocuklarda sık görülen içe basma sorunu, çoğu zaman büyüme sürecinin doğal bir parçası olarak ortaya çıkıyor ancak bazı durumlarda kalıcı olabiliyor. Erken dönemde yapılacak değerlendirme ve uygun tedavi planlaması, ilerleyen yaşlarda gelişebilecek ortopedik problemlerin önlenmesinde önemli rol oynuyor.
ÇOCUKLARDA İÇE BASMA
Çocukluk döneminde fark edilen yürüme farklılıkları aileleri endişelendirebilir. Bu farklılıklardan biri de halk arasında “içe basma” olarak bilinen durumdur. Tıbbi adı femoral anteversiyon artışı olan bu tablo, özellikle okul öncesi çağda daha belirgin hale gelir.
FEMORAL ANTEVERSİYON ARTIŞI NASIL ORTAYA ÇIKAR?
İçe basma, uyluk kemiğinin (femur) normalden daha fazla içe dönük olmasıyla ilişkilidir. Bu yapısal durum, çocuğun yürürken ayak uçlarının içe doğru yönelmesine neden olur. Çoğu çocukta büyüme sürecinde kendiliğinden düzelme eğilimi gösterse de bazı vakalarda kalıcılık gösterebilir.
İÇE BASMA HANGİ YAŞLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR?
Bu durum genellikle 2 ila 6 yaş arasında fark edilir. Çocuk yürümeyi öğrendikten sonra ayak pozisyonundaki farklılık daha net gözlemlenir. Özellikle koşma ve hızlı yürüme sırasında içe dönüklük daha belirgin olabilir.
İÇE BASMADA ANNE KARNINDAKİ POZİSYONUN ETKİSİ
İçe basmanın en sık nedenlerinden biri, bebeğin anne karnındaki duruş pozisyonudur. Rahim içinde bacakların uzun süre bükülü ve içe dönük kalması, doğum sonrasında femur kemiğinin dönüklüğünü etkileyebilir. Bu durum gelişimsel bir süreç olarak değerlendirilir.