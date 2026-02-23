Çocuklarda içe basma neden olur? Belirtileri ve tedavi yolları nelerdir?

ÇOCUKLARDA İÇE BASMA

Çocukluk döneminde fark edilen yürüme farklılıkları aileleri endişelendirebilir. Bu farklılıklardan biri de halk arasında “içe basma” olarak bilinen durumdur. Tıbbi adı femoral anteversiyon artışı olan bu tablo, özellikle okul öncesi çağda daha belirgin hale gelir.