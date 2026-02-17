Çocuklarda karın ağrısı neden olur? Karın ağrısı apandisitin habercisi olabilir mi?
Çocuklarda en sık görülen şikayetlerden biri karın ağrısı. Uzmanlar, bazen bu ağrıların çocukların ilgi çekme ya da sorumluluklardan kaçma amaçlı olabileceğini belirtiyor. Ancak karın ağrısı, zaman zaman apandisit gibi ciddi ve acil müdahale gerektiren durumların habercisi olabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Feryal Gün Soysal, çocuklarda apandisit belirtileri ve tedavi süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Soysal, erken teşhisin komplikasyonları önlemede kritik rol oynadığını vurguluyor.
"ÇOCUKTUR, KARNI AĞRIR" DEMEYİN
Çocuklarda en sık görülen şikayetlerin başında karın ağrısı geliyor. Bazı aileler bunu önemsiz sayabilse de, karın ağrısı bazen apandisit gibi acil müdahale gerektiren hastalıkların ilk işareti olabiliyor. Kabızlık, ishal, boğaz veya idrar yolu enfeksiyonları gibi sık rastlanan durumlar da karın ağrısına yol açabiliyor, ancak dikkatli olunmadığında ciddi sonuçlar doğabilir.
ACİL KARIN AĞRISINA DİKKAT
Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Feryal Gün Soysal, acil karın ağrısı ile başvuran çocuklarda ameliyat gerektiren hastalıkların başında apandisitin geldiğini belirtiyor. Bu nedenle karın ağrısı yaşayan çocukların muayene ve gerekli tetkiklerden eksiksiz geçirilmesi hayati önem taşıyor.
VİRAL ENFEKSİYONLAR TETİKLEYİCİ OLABİLİYOR
Prof. Dr. Soysal, çocuklarda apandisitin nedenlerinin yetişkinlerden farklı olabileceğini, bazı viral enfeksiyonların apandisit gelişimini tetikleyebileceğini söylüyor. Çocuklarda apandisitin iç kısmı olan lümen daha dar olduğu için, burada biriken dışkı parçaları enfeksiyona yol açabiliyor. Erken teşhis için ailelerin çocuklarındaki davranış ve sağlık değişimlerini dikkatle gözlemlemesi gerektiğini vurguluyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER
Apandisit genellikle şu belirtilerle kendini gösteriyor: 1-2 gün öncesinden başlayan iştahsızlık, erken yatma ve halsizlik, göbek çevresinde başlayan ve zamanla sağ alt karına kayan ağrı, ateş. Prof. Dr. Soysal, bu belirtilerin farklı hastalıklarla karışabileceğini ve doğru değerlendirme yapılmasının önemini hatırlatıyor.