Çocuklarda karın ağrısı neden olur? Karın ağrısı apandisitin habercisi olabilir mi?

"ÇOCUKTUR, KARNI AĞRIR" DEMEYİN

Çocuklarda en sık görülen şikayetlerin başında karın ağrısı geliyor. Bazı aileler bunu önemsiz sayabilse de, karın ağrısı bazen apandisit gibi acil müdahale gerektiren hastalıkların ilk işareti olabiliyor. Kabızlık, ishal, boğaz veya idrar yolu enfeksiyonları gibi sık rastlanan durumlar da karın ağrısına yol açabiliyor, ancak dikkatli olunmadığında ciddi sonuçlar doğabilir.