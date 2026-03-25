Çocuklarda karın ağrısı neden olur? Karın ağrısı nasıl tedavi edilir?
Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Cerrahisi’nden Doç. Dr. Burhan Aksu, çocuklarda karın ağrısının geniş bir yelpazede görülebileceğini, ancak en kritik ve hayati durumun akut apandisit olduğunu vurguluyor. Erken teşhis ve doğru cerrahi müdahale, komplikasyonların önlenmesinde belirleyici rol oynuyor.
KARIN AĞRISININ ÇEŞİTLİ SEBEPLERİ
Doç. Dr. Burhan Aksu’ya göre çocuklarda karın ağrısı, basit mide üşütmesinden psikolojik faktörlere kadar farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Kardeş kıskançlığı, okul stresi gibi psikolojik etkenler de bu tabloya dahildir. Ancak cerrahiyi en yakından ilgilendiren ve hayati risk taşıyan durum akut apandisittir.
AKUT APANDİSİT VE ÖNEMİ
Apandisit, kör bağırsağın ucundaki küçük çıkıntının iltihaplanmasıdır. Doç. Dr. Burhan Aksu, bu hastalığın doğru zamanda teşhis edilmesinin kritik olduğunu, aksi halde sürecin daha karmaşık ve riskli hale geleceğini belirtmektedir.
TANI VE TEDAVİ SÜRECİ
Çocuklarda apandisit tanısı; klinik muayene, kan tahlilleri ve ultrason eşliğinde konur. Doç. Dr. Burhan Aksu, günümüzde kabul gören tek kesin tedavi yönteminin cerrahi olduğunu, iltihaplı dokunun vücuttan uzaklaştırılmasının enfeksiyonun yayılmasını önlemek için şart olduğunu ifade ediyor.
İHMAL EDİLDİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN KOMPLİKASYONLAR
Apandisit tedavi edilmediğinde veya teşhiste geç kalındığında tablo komplike hale gelir. Doç. Dr. Burhan Aksu, bu durumda peritonit yani karın zarı iltihabı gelişebileceğini, iltihabın karın boşluğuna yayılmasıyla hayati riskin arttığını vurguluyor. Ayrıca şiddetli ağrı, kusma, yüksek ateş ve iştahsızlık tabloya eşlik eder.