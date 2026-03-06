Çocuklarda kulak iltihabı: Her zaman antibiyotik gerekir mi?
Çocukluk çağında en sık görülen sağlık sorunlarından biri kulak iltihabıdır. Özellikle kış aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonları, orta kulakta sıvı birikimine yol açarak iltihap riskini yükseltir. Ailelerin en çok merak ettiği konu ise bu enfeksiyonların antibiyotik olmadan iyileşip iyileşemeyeceğidir. Uzmanlar, her vakada antibiyotik kullanımının şart olmadığını, bazı durumlarda enfeksiyonun kendiliğinden düzelebileceğini belirtiyor.
ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN BELİRTİLER
Kulak enfeksiyonu yaşayan çocuklarda tablo genellikle birkaç belirtiyle kendini gösteriyor:
-Kulak ağrısı: Çocuğun huzursuzlaşmasına, uykuya dalamamasına ve sürekli ağlamasına yol açar.
-Ateş: Orta kulak iltihabında sık görülen bulgulardan biridir.
-İşitme kaybı: Kulakta sıvı birikimi nedeniyle geçici işitme azalması yaşanabilir.
-Kulaktan akıntı: İleri vakalarda kulak zarının delinmesi sonucu akıntı meydana gelebilir.
HASTALIĞIN ARKASINDAKİ NEDENLER
Grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, orta kulakta sıvı birikimine yol açarak iltihabı tetikler. Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş olan küçük çocuklar bu nedenle daha sık etkilenir. Ayrıca sigara dumanına maruz kalmak ve kalabalık ortamlarda bulunmak riski artırır. Kreş ve okul çağındaki çocuklarda enfeksiyonların sık tekrarlaması bu nedenle olağandır.
ANTİBİYOTİKSİZ İYİLEŞME ŞANSI
Uzmanlara göre kulak enfeksiyonlarının önemli bir kısmı birkaç gün içinde kendiliğinden düzelebilir. Bu süreçte bol sıvı tüketimi, dinlenme ve ateş düşürücü ilaçlar semptomları hafifletir. Ancak çocukların genel durumu yakından takip edilmeli, şikayetler artarsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Antibiyotik tedavisi yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda gerekli olur. Virüs kaynaklı enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı fayda sağlamaz.
HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GİTMELİ?
Şiddetli ağrı ve yüksek ateşin birkaç günden uzun sürmesi, işitme kaybı fark edilmesi veya kulaktan akıntı görülmesi halinde uzman desteği şarttır. Tekrarlayan enfeksiyonlarda ise daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Çocuğun genel sağlık durumunu etkileyen bulgular varsa vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.