Çocuklarda sıcak çarpmasının belirtileri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, çocuklarda sıcak çarpmasına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
Küçük çocuklarda ve bebeklerde güneş çarpması ya da sıcak çarpması olarak bilinen durum Haziran sonunda başlayarak Temmuz ve Ağustos aylarında etkili oluyor. Çoğu zaman sıcağın etkilerini fark edemeyen çocuklar ve bebekler, yüksek ısıya maruz kaldıklarında yetişkinlerden daha hızlı ve daha şiddetli bir şekilde ısı ve nemi hissedebiliyor. Bebeklerde ve çocuklarda vücut sıcaklığının 38 santigrat derecenin üzerine çıkması nedeniyle terleme ortaya çıkıyor ve kaybedilen sıvının yerine konulamaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yaz aylarında çocukların aşırı sıcaktan etkilenmemesi için bazı pratik önlemler alınması gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Ufuk Ertural, çocuklarda sıcak çarpmasına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
Sıcak çarpmasının öncüsü ısı bitkinliği
Çocuklarda ve bebeklerde ısı çarpması ciddi bir tıbbi durumdur. Isı çarpmasının belirtileri ortaya çıkmadan önce, çocuklar genellikle ısı krampları ve ısı bitkinliği gibi daha hafif belirtiler vermektedir. Bu durum çocuklarda genellikle uzun süre oynadıktan sonra aşırı sıvı kaybı ve terlemeden kaynaklanmaktadır. Terlemeye bağlı olarak ortaya çıkan tuz ve sıvı kaybı ısı bitkinliğine neden olmaktadır. Aşırı kilolu, ilaç kullanan, güneş yanığı ve kronik hastalığı olan çocuklarda ısı bitkinliğinin görülme oranı yüksektir.
Çocuklarda ısı bitkinliğinin belirtileri şunlardır:
“Genellikle 37 ile 40 derece arasında değişen yüksek vücut sıcaklığı, aşırı sıcağa rağmen serin ve nemli cilt, tüylerin diken diken olması durumu, bayılma, baş dönmesi ya da bitkinlik, baş ağrısı, aşırı terleme, artan susuzluk, sinirlilik ve huzursuzluk hali, kas krampları.”
Isı bitkinliğine müdahale edilmezse olay ısı çarpmasına dönüşmektedir. Çocuklarda ısı bitkinliğinin belirtileri başlamışsa şunlar yapılmalıdır;
“Serin ve gölge bir yere ya da tercihen yüksek ayarda çalışmayan klimalı bir ortama götürülmeli, tuz içeren ve çok soğuk olmayan içecekler yavaş yavaş verilmeli, cilde ıslak havlu veya sünger uygulanmalı, bacaklarda, kollarda veya karında ağrılı kas krampları başladıysa masaj yapılmalı, sıvı alımında sorun başladıysa vakit kaybetmeden çocuk, bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalı.”