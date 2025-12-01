Çocuklarda sık görülen orta kulak iltihabı alarmı: Bu belirtilere dikkat!

ORTA KULAK İLTİHABI NEDİR?

Tıp dilinde Otitis media olarak bilinen orta kulak iltihabı, kulak zarının arkasındaki orta kulakta meydana gelen enfeksiyon olarak tanımlanıyor. Genellikle bakteri veya virüs kaynaklı oluyor ve çoğunlukla soğuk algınlığı veya üst solunum yolu enfeksiyonlarını takip ediyor. Hastalık, kulakta ağrı, işitme kaybı, ateş ve bazen kulaktan akıntı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Tedavi edilmezse enfeksiyon kulak zarına kalıcı zarar verebiliyor. Çocuklarda daha sık görülse de yetişkinler de risk altında bulunuyor. Uzmanlar, özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda hastalığın hızlı ilerlediğini vurguluyor. Erken teşhis ve doğru tedavi, komplikasyon riskini büyük ölçüde azaltıyor. Bu nedenle belirtiler fark edilir edilmez doktora başvurmak hayati önem taşıyor. Orta kulak iltihabı, ihmale gelmeyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.