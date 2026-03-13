Çocuklarda soğuk algınlığına ne iyi gelir? Soğuk algınlığı nasıl geçer?
Çocukluk döneminin kaçınılmaz misafiri olan soğuk algınlığı, doğru bakım ve basit ev yöntemleriyle kolayca atlatılabiliyor. Bağışıklık sisteminin gelişme sürecinde karşılaşılan bu süreci yönetmek için belirtileri tanımak ve doğru müdahalede bulunmak kritik önem taşıyor.
SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?
Çocuklarda sık görülen soğuk algınlığı, hapşırma, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, hafif ateş ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren viral bir enfeksiyondur. Bu hastalık genellikle kendi kendine iyileşir ve özel bir tedavi gerektirmez.
ÇOCUKLARDA SOĞUK ALGINLIĞI NEDEN ORTAYA ÇIKAR?
Çocukların bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmediği için virüslere karşı daha savunmasızdırlar. Yılda ortalama 6–8 kez soğuk algınlığına yakalanmaları bu yüzden olağandır. Çoğunlukla rinovirüsler sorumludur, ancak 200’den fazla farklı virüs bu tabloya yol açabilir.
BELİRTİLERİN BAŞLANGICI
Virüsle temas ettikten sonra genellikle 1–3 gün içinde belirtiler ortaya çıkar. İlk günlerde burun akıntısı, öksürük ve boğaz ağrısı şiddetlenir, ardından yavaş yavaş hafiflemeye başlar. Hastalık çoğunlukla bir hafta sürse de bazı çocuklarda iki haftaya kadar devam edebilir.