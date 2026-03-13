Çocuklarda soğuk algınlığına ne iyi gelir? Soğuk algınlığı nasıl geçer?

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Çocuklarda sık görülen soğuk algınlığı, hapşırma, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, hafif ateş ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren viral bir enfeksiyondur. Bu hastalık genellikle kendi kendine iyileşir ve özel bir tedavi gerektirmez.