Çoğu ev hanımı aslında hata yapıyor. Nohudun pamuk gibi olmasını sağlayan tüyo
*Nohut* sert oluyor ve kabukları dişlerinizin arasına mı giriyor? Bu bilgiler sayesinde nohut pamuk gibi oluyor ve asla kabuklanmıyor
Nohut, en çok enerji veren karbonhidrat besinlerinin başında gelir. Besleyiciliği oldukça yüksek nohut yemeği de neredeyse her evde pişirilir. Ancak çoğu zaman yapılan yanlış ev hanımları tarafından fark edilmez.
Nohut yemeği pişirildiği esnada ve öncesinde uygulamanız gereken bazı incelikler vardır. Bu tüyolar uygulanmadığında nohut sert, kabuklu olur ve gaz sorununa yol açar. Bu tarz sorunların önüne geçmek ise oldukça basit. İşte nohut yemeği yaparken ev hanımlarının işini kolaylaştıracak tüyolar
BİR TUTAM UN EKLEYİN
Nohut, kuru fasulye, mercimek gibi kuru bakliyatlar, kabuklanma özellikleriyle bilinir ve bu çoğu zaman sinir bozucu bir hal alır. Ancak nohut yemeği piştiği esnada tencereye eklenecek bir tutam un sayesinde kabuklanma sorunu ortadan kalkacak.
KİMYON GAZ YAPMAMASI İÇİN ŞART
Kuru bakliyatların karbonhidrat deposu olduğunu ve enerji verdiğini bilmeyen yoktur ancak bu besinlerin gaz yapması da yadsınamaz bir gerçektir. Fakat nohudun gaz yapmamasını sağlamak da tencereye 1 tutam kimyon eklemek ile mümkündür.