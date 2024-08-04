Çoğu ev hanımı aslında hata yapıyor. Nohudun pamuk gibi olmasını sağlayan tüyo

KİMYON GAZ YAPMAMASI İÇİN ŞART

Kuru bakliyatların karbonhidrat deposu olduğunu ve enerji verdiğini bilmeyen yoktur ancak bu besinlerin gaz yapması da yadsınamaz bir gerçektir. Fakat nohudun gaz yapmamasını sağlamak da tencereye 1 tutam kimyon eklemek ile mümkündür.