Çoğu İstanbullu bu gizemli yerleri bilmiyor… İşte Kazdağları’nın saklı kalmış 10 noktası
Kazdağları, İstanbul'un sinir ve stresinden bir nebze de olsa uzaklaşmak isteyen İstanbulluların ilk tercihi haline geldi. Ancak çoğu kişinin bilmediği bu gizemli yerleri bilmiyor.
Hafta sonunu kafa dinlemek için Kazdağları'na mesken kuran İstanbullular için daha önce görmedikleri kıyıda köşede kalmış noktalarını sizler için derledik. Bu noktalar hem kafa dinlemek için biçilmiş kaftan hem de ailesiyle birlikte vakit isteyenlere enfes bir öneri. İşte Kazdağları'nın pek çok kişi tarafından bilinmeyen 10 noktası:
Kazdağları, Türkiye'nin oksijen deposu olarak bilinen ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir bölgedir. Ancak, bu bölgenin pek bilinmeyen, keşfedilmeyi bekleyen birçok saklı köşesi de bulunmaktadır. İşte Kazdağları'nın az bilinen 10 noktası:
1. Mehmetalan Köyü: Edremit'e bağlı, 200 yıllık geçmişe sahip bu köy, ekoturizm açısından potansiyel taşıyan yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla dikkat çeker.