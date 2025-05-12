Çoğu İstanbullu bu gizemli yerleri bilmiyor… İşte Kazdağları’nın saklı kalmış 10 noktası

Hafta sonunu kafa dinlemek için Kazdağları'na mesken kuran İstanbullular için daha önce görmedikleri kıyıda köşede kalmış noktalarını sizler için derledik. Bu noktalar hem kafa dinlemek için biçilmiş kaftan hem de ailesiyle birlikte vakit isteyenlere enfes bir öneri. İşte Kazdağları'nın pek çok kişi tarafından bilinmeyen 10 noktası: