Çoğu kişi bilmeden bu hataları yapıyor: Meğer bu ürünleri kurutma makinesine asla atmamalıymışız!
Günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen kurutma makineleri, zamandan tasarruf etmemizi sağlarken bazı durumlarda ciddi riskler de barındırabiliyor. Tüketiciler, çamaşırları hızlıca kurutmanın cazibesine kapılırken, aslında kurutma makinesine asla atılmaması gereken bazı ürünler konusunda yeterince bilinçli olamayabiliyor. Peki, hangi ürünleri kurutma makinesine atmamalıyız? Kurutma makinesine atılmaması gereken ürünleri sizler için haberimizde derledik. İşte, kurutma makinesi atılmaması gereken ürünler…
ALEV ALABİLEN MADDELERLE KİRLENMİŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ
Kurutma makinesine atılmaması gerekenlerin başında, yanıcı veya parlayıcı maddelerle temas etmiş giysiler geliyor. Benzin, alkol, tiner, yağ çözücüler veya yemeklik yağ gibi maddelere bulaşmış kumaşlar, kurutma makinesinin yüksek sıcaklığı ve dönme hareketiyle kolayca tutuşabilir. Bu tür lekeler tamamen çıkmadan veya profesyonelce temizlenmeden bu giysilerin kurutma makinesine kesinlikle atılmaması hayati önem taşıyor. Aksi takdirde, makine içinde yangın çıkma riski oldukça yüksektir.
ISIYA DUYARLI PLASTİK VE KAUÇUK İÇEREN ÜRÜNLER
Banyo ve mutfak paspasları, bazı spor ayakkabı modelleri, duş perdeleri, lastik veya plastik tabanlı terlikler, hatta üzerinde plastik baskılar bulunan tişörtler gibi eşyalar, kurutma makinesinin sıcaklığına maruz kaldıklarında eriyebilir, büzüşebilir veya deforme olabilir. Erimiş plastik ve kauçuk, makinenin tamburuna ve diğer iç parçalarına yapışarak kalıcı hasarlara ve arızalara neden olabilir. Bu durum, hem eşyaların kullanılamaz hale gelmesine hem de makinenin tamir masraflarının artmasına yol açar.
HASSAS DOĞAL LİFLER (YÜN VE İPEK)
Değerli ve narin kumaşlar olan yün ve ipek, kurutma makinesinin uyguladığı yüksek ısı ve mekanik stres nedeniyle kolayca zarar görebilir. Yünlü kazaklar, atkılar, ipek bluzlar veya elbiseler kurutma makinesinde çekebilir, keçeleşebilir, lifleri zarar görebilir ve dokuları bozulabilir. Bu tür giysilerin etiketlerinde genellikle "kurutma makinesinde kurutulmaz" ibaresi bulunur ve bu talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. Bu tür hassas ürünler için en uygun kurutma yöntemi, sererek veya gölgede, düz bir zeminde kurumalarını beklemektir.
NARİN DETAYLARA SAHİP GİYSİLER (DANTEL VE İŞLEME)
Üzerinde karmaşık dantel detayları, boncuk işlemeleri veya diğer hassas süslemeler bulunan giysiler de kurutma makinesinin potansiyel tehlikeleri arasındadır. Makinenin dönme hareketi ve sürtünmesi, bu narin detayların kopmasına, sökülmesine veya deforme olmasına neden olabilir. Bu tür özel tasarım giysilerin ömrünü uzatmak için elde yıkama veya çok düşük devirde nazik programlarda yıkama ve ardından sererek kurutma tercih edilmelidir.