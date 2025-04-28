Çoğu kişi bilmeden bu hataları yapıyor: Meğer bu ürünleri kurutma makinesine asla atmamalıymışız!

ISIYA DUYARLI PLASTİK VE KAUÇUK İÇEREN ÜRÜNLER

Banyo ve mutfak paspasları, bazı spor ayakkabı modelleri, duş perdeleri, lastik veya plastik tabanlı terlikler, hatta üzerinde plastik baskılar bulunan tişörtler gibi eşyalar, kurutma makinesinin sıcaklığına maruz kaldıklarında eriyebilir, büzüşebilir veya deforme olabilir. Erimiş plastik ve kauçuk, makinenin tamburuna ve diğer iç parçalarına yapışarak kalıcı hasarlara ve arızalara neden olabilir. Bu durum, hem eşyaların kullanılamaz hale gelmesine hem de makinenin tamir masraflarının artmasına yol açar.