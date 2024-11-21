Çöpe atan büyük pişman, meğer şifası kabuklarındaymış : Isıtıp içen o hastalıklara veda ediyor

SİNDİRİM PROBLEMLERİ O'NUN İÇİN SORUN DEĞİL

Ayva kabuğu çayı, sindirim sistemi üzerindeki yararı katkılarıyla ön plana çıkıyor. İçerdiği yüksek lif sayesinde bağırsak hareketlerine yardımcı olarak kabızlık sıkıntısını minimize edebiliyor. Ayrıca, mide problemlerini en aza indirgemek adına da tercih ediliyor. Journal of Medicinal Food dergisinde yayımlanan bir incelemeye göre, ayva özütü, gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) semptomlarını hafifletme potansiyeline sahip. Bu doğal çay, hem sindirim sağlığını korumak hem de mideyi rahatlatmak için etkili bir seçenek olabilir.