Çöpe atan büyük pişman, meğer şifası kabuklarındaymış : Isıtıp içen o hastalıklara veda ediyor
Kış aylarının vazgeçilmezi ayva besin değeriyle dikkat çekiyor. İrice bir ayvanın besin değeri özellikleri 210 kcal, 48.87 gr karbonhidrat, 1.22 gr protein ve 0.49 gr yağ. Hal böyle olunca ayva kabuğu çayı ön plana çıkıyor. İşte çöpe atanın hata ettiği ayva kabuğu çayının özellikleri ve yapılışı...
Natürel ürün trendlerinin yaygınlaşmasıyla beraber, bitkisel tedavilere olan ilgi ve arzu yükseldi. Bu kapsamda *ayva kabuğu çayı* güçlü besin değeri ve geleneksel tıptaki kadim uygulanışıyla ön plana çıkıyor. Özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirici etkiye sahip ayva kabuğu çatı, ayrıca besin değerindeki vitamin mineral ve antioksidanlar sayesinde vücuda baştan aşağı yeniliyor ve kış boyunca dinç kalmanızı destekliyor.
Ayva kabuğu çayı, bedenin farklı noktalarına yardımcı olarak olumlu etkileri sayesinde son zamanlarda yaygın bir şekilde yapılıyor. Pratik bir şekilde kaynatılarak yapılan bu çay, özellikle antioksidan ve vitaminler bakımından zengin. Ayrıca lifli yapısı sayesinde sadece geleneksel değil modern tıpta da kullanılmasını sağlıyor.
ANTİOKSİDAN ZENGİNLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Ayva kabuğu, kuvvetleri antioksidanlar içermesi sayesinde vücutta serbest radikallerin etkisini azaltmada etkin bir işlev görür. Gerçekleştirilen incelemeler, ayvanın flavonoid ve tanen gibi zengin fenolik bileşiklerle dolu olduğunu söylemektedir. Bu natürel bileşikler, antioksidan etkilerini artırarak vücutta iltihaplanmayı azaltmaya ve kalp hastalıkları ile kanser gibi en tehlikeli rahatsızlıkların riskini düşürmeye destek olabilir. Periyodik olarak ayva kabuğu çayı tüketmek, oksidatif strese karşı koruma sağlayarak genel sağlığa yardımcı olmaktadır.
SİNDİRİM PROBLEMLERİ O'NUN İÇİN SORUN DEĞİL
Ayva kabuğu çayı, sindirim sistemi üzerindeki yararı katkılarıyla ön plana çıkıyor. İçerdiği yüksek lif sayesinde bağırsak hareketlerine yardımcı olarak kabızlık sıkıntısını minimize edebiliyor. Ayrıca, mide problemlerini en aza indirgemek adına da tercih ediliyor. Journal of Medicinal Food dergisinde yayımlanan bir incelemeye göre, ayva özütü, gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) semptomlarını hafifletme potansiyeline sahip. Bu doğal çay, hem sindirim sağlığını korumak hem de mideyi rahatlatmak için etkili bir seçenek olabilir.