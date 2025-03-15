Çöpe atanlar bin pişman oldu. O derdin tek çözümü çıktı
Patlıcan saplarını çöpe atanları üzecek haber. Bakın patlıcan sapı haşlanıp tüketildiğinde hangi probleme kesin çözüm oluyor
Patlıcan sapları, çoğunlukla çöpe atılan ve kullanılmayacak bir malzeme gibi görülse de, sağlık bakımından hiç tahmin bile etmediğiniz çözümleri sunmaktadır. Özellikle basur gibi sorunların tedavisinde alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.
PATLICAN SAPI SUYUNUN BASURA ETKİSİ
Op. Dr. Engin Baştürk'ün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Patlıcan saplarını su içinde kaynatılarak elde edilen doğal suyun soğutulmasını takiben içilmesi veya direkt olarak hemoroid memesi üzerine belirli bir süre temas ettirilmesinin yarar sağlar.
Patlıcan sapı suyu, halk içerisinde basur (hemoroid) onarımında yardımcı bir teknik olarak görülse de, bilimsel olarak etkinliği tam olarak ispatlanmamıştır. Fakat patlıcan sapının taşıdığı antioksidanlar, flavonoidler ve lif gibi maddelerin, damar sağlığını destekleyerek iltihaplanmayı azaltabileceği kanısı oluşmuştur.
Yapılan bir takım araştırmalar, flavonoidlerin kan aktarımına iyi geldiğini ve damar esnekliğini yükselterek basur işaretlerini azaltabildiğini öne çıkarmaktadır. Yine de, hemoroid onarımında kesin ve net bir çözüm olarak görülmemeli ve tıbbi tedaviye alternatif yerine doktor tavsiyesi ile destekleyici bir yöntem olarak ele alınmalıdır.