Çöpe atanlar bin pişman oldu. O derdin tek çözümü çıktı

Yapılan bir takım araştırmalar, flavonoidlerin kan aktarımına iyi geldiğini ve damar esnekliğini yükselterek basur işaretlerini azaltabildiğini öne çıkarmaktadır. Yine de, hemoroid onarımında kesin ve net bir çözüm olarak görülmemeli ve tıbbi tedaviye alternatif yerine doktor tavsiyesi ile destekleyici bir yöntem olarak ele alınmalıdır.