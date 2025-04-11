Çöpe atarak hata ediyormuşuz. Sebzelerin lezzetini artıran sır. Ünlü aşçı püf noktalarını açıkladı

Sebzeleri kızartırken genellikle ayçiçek yağı veya bitkisel yağ gibi yağlar kullanılıyor. Ancak bir şef, bunun yerine başka bir şey yapmamız gerektiğini ve bunun hem tasarruf sağlayacağını hem de sebzelerin tadını daha iyi hale getireceğini söylüyor.