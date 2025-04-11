Çöpe atarak hata ediyormuşuz. Sebzelerin lezzetini artıran sır. Ünlü aşçı püf noktalarını açıkladı
Ünlü aşçı, sebzeleri pişirirken çoğu kişinin bilmediği bazı püf noktaları paylaştı. Hem pişirirken hem hazırlarken bunları yapın. Lezzeti artırıyor, vitamini tam alıyorsunuz.
Sebze yemeklerini genelde herkes sevmese de, bazı kişiler sofralarından eksik etmez. Kimine göre lezzetli gelirken, aynı zamanda vitamin deposu olduğu için de mutlaka sebze tüketilmesi gerekiyor.
Tıpkı et ve tavukta olduğu gibi, sebzenin de iyi ve dikkatli pişirilmesi gerekiyor. Çoğu kişi sebzelerin sapını kesip pişirse de, ünlü şeflere göre aslına bu yanlış bir hareket.
Eğer sebzelerin sapını kesip çöpe atıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Ünlü şef, sebzeleri en lezzetli pişirmenin yolunu açıkladı ve bu yöntem ile yemeğin tadının daha lezzetli hale getirilebileceğini söyledi.