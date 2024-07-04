Çörek otu yağının faydaları nelerdir? Çörek otu kilo verdirir mi?

Çörek otu yağını kimler kullanmamalı?

Çörek otu yağı, ilk kullanım öncesinde küçük bir cilt bölgesinde alerji testi yapılmalıdır. Çörek otu yağını, böbrek hastaları ve ailesinde böbrek hastalığı olan kişiler, rahimde kasılmalara neden olabileceği için hamileler ve emziren anneler kullanmamalıdır. Kan sulandırıcı ilaç alan kişiler çörek otu yağını kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalıdır. Kanama ile ilgili soruna neden olabileceğinden ameliyat olacak kişiler ameliyattan önce çörek otu yağı kullanmamalıdır.