Çörek otu yağının faydaları nelerdir? Çörek otu kilo verdirir mi?
Çörek otu yağı, Asya, Akdeniz ve Afrika'ya özgü olan çörek otu bitkisinin tohumlarından yapılır. Çörek otu yağı yüzyıllardır bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır. Peki, çörek otu yağının faydaları nelerdir? İşte detaylar…
Çörek otu yağı nedir?
Çörek otu yağı ise çörek otu tohumlarından elde edilen bitkisel bir yağdır.
Çörek otu yağı, içerisinde hangi mineralleri barındırır?
Çörek otu yağı; karbonhidrat, protein ve yağ içeren çörek otu tohumu, potasyum, kalsiyum, fosfor ve magnezyum açısından oldukça zengindir. Çörek otu yağının içerisinde sodyum, demir, manganez, çinko ve bakır da bulunmaktadır.
Çörek otu yağını kimler kullanmamalı?
Çörek otu yağı, ilk kullanım öncesinde küçük bir cilt bölgesinde alerji testi yapılmalıdır. Çörek otu yağını, böbrek hastaları ve ailesinde böbrek hastalığı olan kişiler, rahimde kasılmalara neden olabileceği için hamileler ve emziren anneler kullanmamalıdır. Kan sulandırıcı ilaç alan kişiler çörek otu yağını kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalıdır. Kanama ile ilgili soruna neden olabileceğinden ameliyat olacak kişiler ameliyattan önce çörek otu yağı kullanmamalıdır.
Çörek otu yağının faydaları nelerdir?
Çörek otu yağı içerisinde bulunan timokinon maddesi sayesinde vücuttaki inflamasyonu azaltır.
Çörek otu yağı, bağışıklık sistemini destekleyen ve güçlendiren bileşikler içerir. Bu özelliği ile virüs ve bakterilere karşı korur.
Çörek otu yağı sindirim sağlığını korur. Sindirim sorunları, gaz, şişkinlik ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını hafifletir.
Çörek otu yağı, saç diplerine düzenli uygulandığında dökülmenin önüne geçer.