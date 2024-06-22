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  4. Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu hangi mineralleri içerir?

Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu hangi mineralleri içerir?

Çörek otu, düğünçiçeği ailesine ait, hafif acı ve keskin bir tadı olan siyah damla şeklinde bir tohumdur. Peki, çörek otu hangi vitamin ve mineralleri içerir? Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl tüketilmelidir? İşte detaylar…

Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu hangi mineralleri içerir? - Sayfa 1

Çörek otunun içerdiği vitamin ve mineraller nelerdir?

A, B1, B2, B3, B6, B9 ve C vitaminleri

Potasyum

Kalsiyum

Fosfor

Magnezyum

Sodyum

Demir

Manganez

Çinko

Bakır gibi vitamin ve mineraller içermektedir.

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Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu hangi mineralleri içerir? - Sayfa 2

Kimler çörek otu tüketmemeli?

Çörek otuna alerjisi olan kişiler ve hamileler çörek otu tüketmemelidir.

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Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu hangi mineralleri içerir? - Sayfa 3

Çörek otunun faydaları nelerdir?

Sedef ve akne gibi cilt sorunlarını tedavi edebilir

Bağışıklığı güçlendirir

Kan basıncını dengeler

Kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürür

Akciğer sağlığını korur

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Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu hangi mineralleri içerir? - Sayfa 4

Sindirimi düzenler, hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir

Hafızayı ve dikkati arttırır

Kan şekerini düzenler

Solunum yolu sorunlarını rahatlatır

Eklem ağrılarını giderebilir

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