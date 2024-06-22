Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu hangi mineralleri içerir?
Çörek otu, düğünçiçeği ailesine ait, hafif acı ve keskin bir tadı olan siyah damla şeklinde bir tohumdur. Peki, çörek otu hangi vitamin ve mineralleri içerir? Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu nasıl tüketilmelidir? İşte detaylar…
Çörek otunun içerdiği vitamin ve mineraller nelerdir?
A, B1, B2, B3, B6, B9 ve C vitaminleri
Potasyum
Kalsiyum
Fosfor
Magnezyum
Sodyum
Demir
Manganez
Çinko
Bakır gibi vitamin ve mineraller içermektedir.
Kimler çörek otu tüketmemeli?
Çörek otuna alerjisi olan kişiler ve hamileler çörek otu tüketmemelidir.
Çörek otunun faydaları nelerdir?
Sedef ve akne gibi cilt sorunlarını tedavi edebilir
Bağışıklığı güçlendirir
Kan basıncını dengeler
Kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürür
Akciğer sağlığını korur
Sindirimi düzenler, hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir
Hafızayı ve dikkati arttırır
Kan şekerini düzenler
Solunum yolu sorunlarını rahatlatır
Eklem ağrılarını giderebilir