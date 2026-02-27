Covid-19’u önceden bilmişti! Ünlü medyumdan 2026 - 2029 kehaneti: Eskisi gibi olmayacak
Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisinin kehanetiyle bilinen ünlü medyum Craig Hamilton-Parker, 2026 - 2029 kehanetleriyle bir kez daha korkuttu.
Coronavirüs pandemisi, tüm dünya için yıkım derecesinde bir etki bıraktı. Binlerce kişi hayatını kaybetti, yapılan aşılar sonrası tartışmalar ve sağlık problemleri gündeme geldi.
O dönem pandeminin geleceği, yıllar öncesinden birçok kahin ve medyum tarafından dile getirilmişti.
Craig Hamilton-Parker da onlardan biri. Ünlü medyum, koranavirüsü daha önceden bilmesiyle nam salarken, 2026 - 2029 kehanetleriyle bir kez daha korkutan senaryoyu açıkladı.