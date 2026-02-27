  1. Ekonomim
Covid-19’u önceden bilmişti! Ünlü medyumdan 2026 - 2029 kehaneti: Eskisi gibi olmayacak

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisinin kehanetiyle bilinen ünlü medyum Craig Hamilton-Parker, 2026 - 2029 kehanetleriyle bir kez daha korkuttu.

Coronavirüs pandemisi, tüm dünya için yıkım derecesinde bir etki bıraktı. Binlerce kişi hayatını kaybetti, yapılan aşılar sonrası tartışmalar ve sağlık problemleri gündeme geldi.

O dönem pandeminin geleceği, yıllar öncesinden birçok kahin ve medyum tarafından dile getirilmişti.

Craig Hamilton-Parker da onlardan biri. Ünlü medyum, koranavirüsü daha önceden bilmesiyle nam salarken, 2026 - 2029 kehanetleriyle bir kez daha korkutan senaryoyu açıkladı.

Craig Hamilton-Parker, dünya için karanlık bir gelecek tablosu çizdi. YouTube kanalında paylaştığı son videosunda 2026 ve sonrasına dair çarpıcı iddialarda bulunan Parker, insanlığın büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını öne sürdü.

