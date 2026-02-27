Covid-19’u önceden bilmişti! Ünlü medyumdan 2026 - 2029 kehaneti: Eskisi gibi olmayacak

Craig Hamilton-Parker, dünya için karanlık bir gelecek tablosu çizdi. YouTube kanalında paylaştığı son videosunda 2026 ve sonrasına dair çarpıcı iddialarda bulunan Parker, insanlığın büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını öne sürdü.