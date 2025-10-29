Cumhuriyet’in 102. yılı: Bir ulusun dönüm noktası!
Cumhuriyet’in ilanının üzerinden 102 yıl geçti. 29 Ekim 1923’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Türk milletinin karakterine en uygun yönetim” diyerek Cumhuriyet’i ilan etti. O günden bugüne Türkiye, Atamızın gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyor.
Ulu Önder’in başlattığı kurtuluş
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında elinde sadece inancı, kararlılığı ve millete duyduğu güven vardı. Yorgun, yoksul ama onurlu bir halkı yeniden ayağa kaldırmak kolay değildi. Anadolu işgal altındaydı, umutlar tükenmişti. Fakat Atamız hiçbir zaman umutsuz olmadı. “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyerek o büyük yürüyüşü başlattı. Her cephede verilen mücadele, yalnızca toprak için değil, onur için, bağımsızlık için verildi. Atamız, halkın gücüne inanarak tarih boyunca eşi benzeri görülmemiş bir destan yazdı.
Bir milletin yeniden doğuşu
Kurtuluş Savaşı’nın ardından Atamız, artık yeni bir mücadelenin zamanı geldiğini biliyordu. Silahlar sustuğunda, bu kez kalemler konuşmalıydı. Eğitimden bilime, sanattan siyasete kadar her alanda yenilik yapılmalıydı. Çünkü Atatürk’e göre zafer, yalnızca bir başlangıçtı. Cumhuriyet’in ilanı, milletin kendi kaderini eline alması anlamına geliyordu. O günden sonra artık efendiler, padişahlar değil, milletin kendisi söz sahibiydi. Ulu Önder’in liderliğinde kurulan bu yeni devlet, adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün temelleri üzerine inşa edildi.
Atamızın en büyük eseri: Cumhuriyet
Mustafa Kemal Atatürk, “Benim en büyük eserim Cumhuriyet’tir” dediğinde, aslında yalnızca bir cümle kurmadı, bir gelecek tanımladı. Cumhuriyet, her vatandaşın eşit olduğu, kadınların ve erkeklerin aynı haklara sahip bulunduğu, bilimin rehber kabul edildiği bir anlayışı temsil ediyordu. Atamız, çağdaş bir Türkiye hayal etmişti ve o hayalin adı Cumhuriyet’ti. Bugün okullarda özgürce okuyan her çocuk, kendi geleceğini seçebilen her genç, düşüncesini özgürce ifade edebilen her insan, Atamızın o büyük eserinin yaşayan birer parçasıdır.
“Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizsiniz”
Atatürk, Cumhuriyet’i yalnızca bir siyasi devrim olarak görmedi; toplumsal bir devrim olarak da yaşama geçirdi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdı, “Dünyada her şey kadının eseridir” diyerek eşitlik mesajını en güçlü biçimde verdi. Gençlere, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizsiniz” sözleriyle seslendi. O yüzden bugün, Türkiye’nin dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu yaşanırken, her gençte, her kadında, her çocukta Atamızın izleri görülüyor. Cumhuriyet, bir ulusun geleceğe bıraktığı en güçlü miras olarak yaşamaya devam ediyor.