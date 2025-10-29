Cumhuriyet’in 102. yılı: Bir ulusun dönüm noktası!

“Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizsiniz”

Atatürk, Cumhuriyet’i yalnızca bir siyasi devrim olarak görmedi; toplumsal bir devrim olarak da yaşama geçirdi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdı, “Dünyada her şey kadının eseridir” diyerek eşitlik mesajını en güçlü biçimde verdi. Gençlere, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizsiniz” sözleriyle seslendi. O yüzden bugün, Türkiye’nin dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu yaşanırken, her gençte, her kadında, her çocukta Atamızın izleri görülüyor. Cumhuriyet, bir ulusun geleceğe bıraktığı en güçlü miras olarak yaşamaya devam ediyor.