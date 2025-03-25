Cumhuriyet’in temel taşı: Mustafa Kemal Atatürk’ün adalet anlayışı

2-) ADİL YARGILANMA HAKKI

Atatürk, her bireyin adil bir şekilde yargılanma hakkına sahip olduğunu ve masumiyet karinesinin esas olduğunu vurgulamıştır. Yargılamanın, siyasi ve diğer etkilerden bağımsız, tarafsız bir mahkeme tarafından yapılması gerekmektedir.