D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksik olunca vücudumuzda ne olur?

D VİTAMİNİ VÜCUDUMUZ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

D vitamini, insan vücudunda sadece bir vitamin gibi değil, adeta bir hormon gibi çalışan ve birçok sistemi doğrudan yöneten hayati bir bileşendir. Kemiklerin güçlenmesi, kalsiyumun emilmesi ve güçlü bir bağışıklık sistemi için bu vitaminin vücutta yeterli seviyede bulunması gerekir. Hücrelerin yenilenmesinden kas sağlığına kadar geniş bir yelpede görev alan D vitamini, genel vücut direncinin de temel direğini oluşturmaktadır. Vücudumuzda bu yapının eksilmesi, birçok kronik hastalığın kapısını aralayan en önemli faktörlerin başında gelmektedir.