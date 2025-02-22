Dağılmayan su böreğinin sırrı. 43 yıllık börekçi bakın pamuk gibi böreği nasıl yapıyor
Su böreği, Osmanlı’dan günümüz mutfağına kadar gelen olmazsa olmaz hamur işlerinden biridir. Fakat ustaları gittikçe azalmakta, incelikleri kaybolmaktadır. İşte size bu eşsiz lezzetin sırrını 43 yıllık bir börekçi ustasından öğrenme şansı
Su böreği yapımı, dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünse de esasında maharet ve ustalık gerektiren bir sanattır. İşte bu sanatın en mühim temsilcilerinden biri olan 43 yıllık börekçi Ramazan Haydaroğlu, dağılmayan su böreğinin sırrını bizimle paylaştı.
Dağılmayan su böreğinin sırrı, ilk olarak nitelikli ürünlerle başlar. Usta börekçi, en kaliteli malzemeyi seçer ve büyük bir dikkatle işler. Bu noktadan sonra su böreği fırından çıkana kadar reçeteye sadık kalmanız gerekir.
43 yıllık börekçi Ramazan Haydaroğlu, su böreklerini hamurunu iyice yoğurur. Çünkü bu hamur sıradan ve az bir zamanda hazırlanabilen bir hamur değildir. Özellikle yumurta ve un ikilisinin iyice harmanlanması gerekir.