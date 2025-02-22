Dağılmayan su böreğinin sırrı. 43 yıllık börekçi bakın pamuk gibi böreği nasıl yapıyor

Yalnızca birkaç dakikada hazırlanan su böreği hamuru yeterli lezzeti yakalamaz. Su böreği yapmanın incelikleri içerisinde en çok dikkat edilmeyen fakat bir o kadar da mühim olan bu aşamayı atlamanız su böreğinizin en iyi lezzete erişmesini güç hale getirebilir.