Damak çatlatan lezzet: Çiğ köfte nasıl yapılır? MasterChef etsiz çiğ köfte tarifi!
MasterChef'te heyecan dolu bir kaptanlık oyunu yaşandı. Şefler, yarışmacılardan mavi takım kaptanlığı için mutfağımızın en geleneksel lezzeti olan enfes çiğ köfteyi hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar, en doğru kıvamı yakalamak adına tezgah başında çok büyük bir mücadele verdi. Yoğurma tekniklerinin öne çıktığı bu zorlu etapta en iyi tabağı çıkaran yetenekli yarışmacı kaptanlığı almayı başardı. Peki çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köftenin püf noktaları nelerdir? İşte püf noktalarıyla etsiz çiğ köfte tarifi...
ÇİĞ KÖFTE İÇİN MALZEMELER
4 su bardağı ince esmer bulgur
2 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı isot (iri taneli ve yağlı)
2 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 demet taze soğan ve maydanoz
Yoğurmak için buz küpleri veya soğuk su
ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?
Geniş bir çiğ köfte tepsisine ince bulguru alın. Üzerine rendelenmiş ve suyu sıkılmış kuru soğanları ile ezilmiş sarımsakları ekleyin. Domates ve biber salçalarını da ilave ederek malzemeleri birbirine yedirene kadar yavaşça yoğurmaya başlayın.
Bulgurlar yumuşamaya başladığında isot, pul biber ve tuzu karışıma dahil edin. Yoğurma işlemi sırasında bulgurun kurumaması ve pişmesi için ara ara buz küpleri veya çok az soğuk su ekleyerek yoğurmaya devam edin.