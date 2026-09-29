Damak çatlatan lezzet: Çiğ köfte nasıl yapılır? MasterChef etsiz çiğ köfte tarifi!

ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Geniş bir çiğ köfte tepsisine ince bulguru alın. Üzerine rendelenmiş ve suyu sıkılmış kuru soğanları ile ezilmiş sarımsakları ekleyin. Domates ve biber salçalarını da ilave ederek malzemeleri birbirine yedirene kadar yavaşça yoğurmaya başlayın.