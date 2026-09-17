Değişen havalar hastalığa davetiye çıkarıyor! İşte bünyenizi çelik gibi yapacak o sırlar!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDEN ALARM VERİYOR

Vücudumuz, dış ortamdaki ani sıcaklık değişimlerine hemen uyum sağlayamaz. Hava bir anda soğuduğunda veya aniden ısındığında, metabolizma bu hıza yetişmekte zorlanır. Bu durum virüslerin vücuda yerleşmesini ve üremesini çok daha kolay hale getirir. Özellikle burun ve boğaz mukozası kuruyarak savunmasız kalır. İşte tam da bu yüzden sonbahar ayları, üst solunum yolu enfeksiyonlarının en sevdiği dönemdir. Kurallara uymayan herkes bu tuzağa düşebilir.