Deliksiz uyku çektiren doğal reçete: Yatak odasında bulunması gereken 6 bitki

GECELERİ ARALIKSIZ OKSİJEN ÜRETEN PAŞA KILICI

Çoğu bitki türü geceleri karbondioksit salınımı yaparken, paşa kılıcı tam tersine karanlıkta da oksijen üretmeye devam eden ender türlerdendir. Yatak odanızın köşesinde yer alacak bu bitki, siz uyurken odadaki hava kalitesini ve oksijen seviyesini en üst noktaya taşır. Havada asılı kalan ve solunum yollarını rahatsız eden görünmez kimyasal gazları adeta bir süzgeç gibi temizleme yeteneğine sahiptir. Temiz bir atmosferde uyumak, sabahları çok daha dinç, enerjik ve baş ağrısı yaşamadan uyanmanıza doğrudan katkı sağlamaktadır. Bakımı son derece zahmetsiz olan bu yeşil dost, uykusuzlukla mücadelede en sadık yardımcınız olmaya adaydır.