Deliksiz uyku çektiren doğal reçete: Yatak odasında bulunması gereken 6 bitki
Modern yaşamın getirdiği yoğun stres, zihinsel yorgunluk ve teknolojik cihazların yaydığı mavi ışıklar, geceleri kaliteli bir uykuya dalmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Kronik uykusuzluk problemleri yaşayan pek çok kişi çareyi kimyasal takviyelerde arasa da aslında çözüm yatak odanızın hava kalitesinde saklı olabiliyor. Doğanın bize sunduğu bazı özel iç mekan bitkileri, geceleri aralıksız oksijen üreterek ve yaydıkları narin kokularla sinir sistemini yatıştırarak deliksiz bir uykunun kapılarını aralıyor.
GECELERİ ARALIKSIZ OKSİJEN ÜRETEN PAŞA KILICI
Çoğu bitki türü geceleri karbondioksit salınımı yaparken, paşa kılıcı tam tersine karanlıkta da oksijen üretmeye devam eden ender türlerdendir. Yatak odanızın köşesinde yer alacak bu bitki, siz uyurken odadaki hava kalitesini ve oksijen seviyesini en üst noktaya taşır. Havada asılı kalan ve solunum yollarını rahatsız eden görünmez kimyasal gazları adeta bir süzgeç gibi temizleme yeteneğine sahiptir. Temiz bir atmosferde uyumak, sabahları çok daha dinç, enerjik ve baş ağrısı yaşamadan uyanmanıza doğrudan katkı sağlamaktadır. Bakımı son derece zahmetsiz olan bu yeşil dost, uykusuzlukla mücadelede en sadık yardımcınız olmaya adaydır.
SİNİR SİSTEMİNİ SAKİNLEŞTİREN TIBBİ LAVANTA
Lavanta, mor çiçeklerinin zarafeti kadar yapraklarından yayılan o eşsiz narin kokusuyla da zihni sakinleştiren doğal bir terapi aracıdır. Yapılan bilimsel gözlemler, lavanta kokusunun kalp ritmini dengelediğini, kan basıncını düşürdüğünü ve stres hormonu seviyesini azalttığını ortaya koymaktadır. Yatak odasında bulunduracağınız küçük bir saksı lavanta, uykuya dalış sürenizi gözle görülür bir biçimde kısaltarak derin uyku evresini uzatır. Günün tüm zihinsel karmaşasını ve gerginliğini üzerinizden atmanıza yardım ederek ruhsal bir rahatlama dalgası yaratır. Kaygılardan arınmış, huzurlu ve deliksiz bir gece uykusu için bu şifalı kokunun gücünden mutlaka faydalanmalısınız.
HAVADAKİ ALERJENLERİ YOK EDEN BARIŞ ÇİÇEĞİ
Barış çiçeği, yatak odasında hem estetik bir dinginlik hissi yaratır hem de tam bir hava temizleme fabrikası gibi aralıksız çalışır. Havada uçuşan ve geceleri gizli öksürük krizlerine, burun tıkanıklıklarına yol açan küf sporlarını ve alerjenleri kendi bünyesinde toplar. Odanın nem dengesini ideal seviyede tutarak özellikle kış aylarında kuru havadan kaynaklanan boğaz kuruluğu problemlerini hafifletir. Solunum yollarını rahatlatan bu etkisi sayesinde, uyku esnasında daha derin ve kesintisiz nefes almanıza yardımcı olur. Beyaz narin çiçekleriyle ruhu dinlendirirken, sunduğu temiz atmosferle de uyku kalitenizi en üst seviyeye çıkaracaktır.
KİMYASAL DETOKS ETKİSİ YARATAN SARMAŞIK TÜRLERİ
Kısıtlı alana sahip yatak odalarında duvar raflarından veya askılı saksılardan aşağı süzülen salon sarmaşıkları, harika bir görsel konfor sunar. Bu dayanıklı sarmaşık türleri, mobilyalardan veya temizlik malzemelerinden havaya sızan formaldehit gazını temizleme konusunda tam bir uzmandır. Havadaki görünmez toksik maddeleri hızlıca absorbe ederek soluduğunuz havanın kalitesini saniyeler içinde yukarı taşır. Temizlenmiş ve arınmış bir odada uyumak, uyku esnasında vücudun kendisini yenileme ve hücre tamiri süreçlerini hızlandırır. Hem odanıza modern bir dikey bahçe havası katmak hem de akciğerlerinize temiz hava sunmak için idealdir.