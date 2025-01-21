Demek o enfes lezzetin sırrı buymuş! İşte, 35 yıllık ustadan lokanta usülü ezogelin çorbası tarifi
Ezogelin çorbasını evde nasıl yaparsak yapalım asla lokantalarda içtiğimiz lezzeti yakalayamıyoruz. Lokantalarda içtiğimiz ezogelin çorbasının taneleri daha az olmasına rağmen kıvamı hep daha yoğun ve tam kıvamında oluyor. Peki, bunun sırrı nedir? Lokantalarda ezogelin çorbası nasıl yapılıyor? İşte, ustasından püf noktalarıyla birlikte lokanta usülü ezogelin çorbası...
LOKANTA USÜLÜ EZOGELİN ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı bulgur
2 yemek kaşığı pirinç
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 yemek kaşığı domates salçası
5,5 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı su
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
Yarım limon suyu
LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Lokanta usulü mercimek çorbası yapmak için kırmızı mercimekler bol su ile yıkanır.