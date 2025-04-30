Demlik demlik içiyoruz ama bakın Türkiye kaçıncı sırada! Dünyada en fazla çay içen ülkeler açıklandı
Dünya çapında yapılan bir araştırma, kişi başına yıllık tüketim miktarına göre en çok çay içilen ülkeleri ortaya koydu. Türkiye'nin listedeki sıralaması dikkat çekti.
Araştırmaya göre bazı ülkelerde çay, yalnızca bir içecek değil, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası ve kültürel bir ritüel olarak öne çıkıyor. Çay seremonileriyle bilinen Asya ülkelerinin yanı sıra, gündelik yaşamda demliğin başında geçirilen zamanın yaygın olduğu coğrafyalar da dikkat çekiyor.
Bu ülkelerde çay, misafirperverliğin simgesi ve sosyal etkileşimin temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Sabah kahvaltısından akşam sohbetlerine kadar günün her anına eşlik eden çay, kuşaklar arası bir alışkanlık olarak da yaşatılıyor. Kültürel çeşitliliğe rağmen çay tutkusu, birçok toplumda ortak bir payda oluşturuyor.
İşte dünyada en çok çay tüketen ülkeler...