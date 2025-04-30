Demlik demlik içiyoruz ama bakın Türkiye kaçıncı sırada! Dünyada en fazla çay içen ülkeler açıklandı

Bu ülkelerde çay, misafirperverliğin simgesi ve sosyal etkileşimin temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Sabah kahvaltısından akşam sohbetlerine kadar günün her anına eşlik eden çay, kuşaklar arası bir alışkanlık olarak da yaşatılıyor. Kültürel çeşitliliğe rağmen çay tutkusu, birçok toplumda ortak bir payda oluşturuyor.

İşte dünyada en çok çay tüketen ülkeler...