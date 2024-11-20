Demlikte kalan çayı sakın çöpe atmayın! İşte artan çayı değerlendirme yöntemleri
Türk kültürünün olmazsa olmazı çayı içtikten sonra demlikte kalan çayı dökeriz. Ancak demlikte kalan çayın birçok kullanım alanı mevcut. Peki, kalan çay nasıl değerlendirilir? İşte, demlikte kalan çayın farklı kullanım alanları…
GÖZ SAĞLIĞI
Demlikte artan çay ile bir parça pamuğu ıslatıp veya kullandığınız poşet çayları soğuduktan sonra on dakika boyunca gözlerinizin üzerinde bekletirseniz gözlerdeki kaşıntıyı, iltihabı ve gözaltındaki morlukları yok eder.
SAÇ SAĞLIĞI
Artan çayı iyice süzdürün ve saçlarınızı şampuanladıktan sonra çay ile durulayın. On dakika bekledikten sonra saçlarınızı tekrar normal su ile durulayın. Böylece saçlarınız canlı ve parlak bir görünüm kazanır.
GÜNEŞ YANIKLARI VE YARA İÇİN
Demlikte kalan kullanılmış çay poşetlerini, güneş yanığı veya yara olan bölgelere uygulayabilirsiniz. Çayı pamukla tatbik ederek cildinizdeki yaraları temizleyebilir ve antibiyotik etkisinden yararlanabilirsiniz.