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  4. Demlikte kalan çayı sakın çöpe atmayın! İşte artan çayı değerlendirme yöntemleri

Demlikte kalan çayı sakın çöpe atmayın! İşte artan çayı değerlendirme yöntemleri

Türk kültürünün olmazsa olmazı çayı içtikten sonra demlikte kalan çayı dökeriz. Ancak demlikte kalan çayın birçok kullanım alanı mevcut. Peki, kalan çay nasıl değerlendirilir? İşte, demlikte kalan çayın farklı kullanım alanları…

Demlikte kalan çayı sakın çöpe atmayın! İşte artan çayı değerlendirme yöntemleri - Sayfa 1

GÖZ SAĞLIĞI

Demlikte artan çay ile bir parça pamuğu ıslatıp veya kullandığınız poşet çayları soğuduktan sonra on dakika boyunca gözlerinizin üzerinde bekletirseniz gözlerdeki kaşıntıyı, iltihabı ve gözaltındaki morlukları yok eder.

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Demlikte kalan çayı sakın çöpe atmayın! İşte artan çayı değerlendirme yöntemleri - Sayfa 2

SAÇ SAĞLIĞI

Artan çayı iyice süzdürün ve saçlarınızı şampuanladıktan sonra çay ile durulayın. On dakika bekledikten sonra saçlarınızı tekrar normal su ile durulayın. Böylece saçlarınız canlı ve parlak bir görünüm kazanır.

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Demlikte kalan çayı sakın çöpe atmayın! İşte artan çayı değerlendirme yöntemleri - Sayfa 3

GÜNEŞ YANIKLARI VE YARA İÇİN

Demlikte kalan kullanılmış çay poşetlerini, güneş yanığı veya yara olan bölgelere uygulayabilirsiniz. Çayı pamukla tatbik ederek cildinizdeki yaraları temizleyebilir ve antibiyotik etkisinden yararlanabilirsiniz. 

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Demlikte kalan çayı sakın çöpe atmayın! İşte artan çayı değerlendirme yöntemleri - Sayfa 4

AYAK BAKIMINDA KULLANIMI

Ilık çay dolu bir leğenin içinde ayaklarınızı on dakika bekletirseniz çay sizi hem dinlendirir hem de ayak kokusunu yok eder. Aynı şekilde demlenmiş poşet çayları ayakkabınızın içinde de bekletebilirsiniz. Tüm kokuyu yok edecektir.

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