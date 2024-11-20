Demlikte kalan çayı sakın çöpe atmayın! İşte artan çayı değerlendirme yöntemleri

AYAK BAKIMINDA KULLANIMI

Ilık çay dolu bir leğenin içinde ayaklarınızı on dakika bekletirseniz çay sizi hem dinlendirir hem de ayak kokusunu yok eder. Aynı şekilde demlenmiş poşet çayları ayakkabınızın içinde de bekletebilirsiniz. Tüm kokuyu yok edecektir.