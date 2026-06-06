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  4. Dengeler sarsılıyor! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu: Türkiye damga vurdu

Dengeler sarsılıyor! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu: Türkiye damga vurdu

Global Firepower’ın 2026 değerlendirmesi, özel kuvvetler arasındaki güç dengelerini yeniden şekillendirdi. İşte dünyanın en güçlüleri ve Türkiye'nin sıralaması...

Dengeler sarsılıyor! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu: Türkiye damga vurdu - Sayfa 1

10) SASR, AVUSTRALYA

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Dengeler sarsılıyor! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu: Türkiye damga vurdu - Sayfa 2

9) NSG (KARA KEDİLER), HİNDİSTAN

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Dengeler sarsılıyor! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu: Türkiye damga vurdu - Sayfa 3

8) GSG 9, ALMANYA

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Dengeler sarsılıyor! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu: Türkiye damga vurdu - Sayfa 4

7) JTF2, KANADA

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