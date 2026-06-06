Dengeler sarsılıyor! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu: Türkiye damga vurdu
Dengeler sarsılıyor! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu: Türkiye damga vurdu
Global Firepower’ın 2026 değerlendirmesi, özel kuvvetler arasındaki güç dengelerini yeniden şekillendirdi. İşte dünyanın en güçlüleri ve Türkiye'nin sıralaması...
10) SASR, AVUSTRALYA
1 | 10
9) NSG (KARA KEDİLER), HİNDİSTAN
2 | 10
8) GSG 9, ALMANYA
3 | 10
7) JTF2, KANADA
4 | 10
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