Denize girmek isteyenler yeni keşfetti * Deniz çarşaf sahili inci gibi
Yakın şehirlerden bile ziyaretçi çekmeyi başaran bu plaj günün erken saatlerinde dolmaya başlıyor.
Havaların iyice ısınmasıyla vatandaşlar kendilerini sahillere atmaya başladı. Denize girerek serinlemeye çalışanlar en iyi plajı bulmak istiyor.
İstanbul çevresinde en iyi plaja sahip olan yer ise Gümüşyaka olarak biliniyor. plajina.com’daki bilgiye göre Gümüşyaka Plajı, İstanbul ili ve Silivri ilçesinde bulunan ücretsiz bir plaj olup, ilçe merkezine araç ile 18 km uzaklıktadır.
Gümüşyaka Plajı’nın dış zemini kum olmasına rağmen denizin içi çakıl taşından oluşmaktadır. Bu sebeple deniz ayakkabısı ile girmek ayaklarınızın yaralanmasının önüne geçebilir.