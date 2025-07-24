Denize girmek isteyenler yeni keşfetti * Deniz çarşaf sahili inci gibi

İstanbul çevresinde en iyi plaja sahip olan yer ise Gümüşyaka olarak biliniyor. plajina.com’daki bilgiye göre Gümüşyaka Plajı, İstanbul ili ve Silivri ilçesinde bulunan ücretsiz bir plaj olup, ilçe merkezine araç ile 18 km uzaklıktadır.