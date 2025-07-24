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  4. Denize girmek isteyenler yeni keşfetti * Deniz çarşaf sahili inci gibi

Denize girmek isteyenler yeni keşfetti * Deniz çarşaf sahili inci gibi

Yakın şehirlerden bile ziyaretçi çekmeyi başaran bu plaj günün erken saatlerinde dolmaya başlıyor.

Denize girmek isteyenler yeni keşfetti * Deniz çarşaf sahili inci gibi - Sayfa 1

Havaların iyice ısınmasıyla vatandaşlar kendilerini sahillere atmaya başladı. Denize girerek serinlemeye çalışanlar en iyi plajı bulmak istiyor.

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Denize girmek isteyenler yeni keşfetti * Deniz çarşaf sahili inci gibi - Sayfa 2

İstanbul çevresinde en iyi plaja sahip olan yer ise Gümüşyaka olarak biliniyor. plajina.com’daki bilgiye göre Gümüşyaka Plajı, İstanbul ili ve Silivri ilçesinde bulunan ücretsiz bir plaj olup, ilçe merkezine araç ile 18 km uzaklıktadır.

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Denize girmek isteyenler yeni keşfetti * Deniz çarşaf sahili inci gibi - Sayfa 3

Gümüşyaka Plajı’nın dış zemini kum olmasına rağmen denizin içi çakıl taşından oluşmaktadır. Bu sebeple deniz ayakkabısı ile girmek ayaklarınızın yaralanmasının önüne geçebilir.

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Denize girmek isteyenler yeni keşfetti * Deniz çarşaf sahili inci gibi - Sayfa 4

Plaja toplu taşıma ile de ulaşmak mümkün. 300G hat numaralı Tüyap-Gümüşyaka İETT otobüsüne binerek son durakta inebilirsiniz.

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