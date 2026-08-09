Denizin 4700 metre derinliğinde bulundu: Bilim adamlarını hayrete düşüren keşif. Tam 200.000 varil

RADYOAKTİF SIZINTI TESPİT EDİLDİ



Bu sadece görsel bir kirlilik değil. Araştırmacılar, denizaltındaki hassas cihazlarla yaptıkları ölçümlerde, atık sahasındaki radyonüklid (radyoaktif atom) seviyelerinin bölgede beklenen normal değerlerin üzerinde olduğunu tespit ettiler. Atıkların "işaretçisi" olarak kabul edilen Kobalt-60 ve Niyobyum-94 gibi izotopların yanı sıra, nükleer denemelerden veya kazalardan da kaynaklanabilen Sezyum-137 ve Amerikyum-241 de saptandı. Kaynağı kesin olarak ayırt etmek zor olsa da (kalabalık bir odada tek bir sesi seçmeye benziyor), varillerin hemen yanındaki ölçümler sızıntının varlığını kanıtlıyor. 2025 yılındaki ön çalışmalarda da benzer radyoaktif izlere rastlanmıştı.