Denizin 4700 metre derinliğinde bulundu: Bilim adamlarını hayrete düşüren keşif. Tam 200.000 varil
Kuzeydoğu Atlantik'te yapılan derin deniz dalışlarında, 20. yüzyılda atılan 200 binden fazla nükleer atık varilinin sızdırdığı ve aşındığı doğrudan görüntülendi. Radyoaktif maddelerin canlılara etkisi araştırılırken, bilim insanları bu çalışma karşısında hayrete düştü.
Gözden ırak, derin denizlerde yıllardır unutulmuş büyük bir tehdit su yüzüne çıktı. Kuzeydoğu Atlantik'in derinliklerinde yürütülen kapsamlı bir araştırma, yarım asır önce okyanusa terk edilen binlerce varil nükleer atığın durumunu gözler önüne serdi. Ortaya çıkan tablo ise hiç iç açıcı değil.
Araştırma gemisiyle yola çıkan 30 kişilik bilim insanı ekibi, Mayıs-Haziran 2026 tarihleri arasında Nautile adlı insanlı denizaltıyla 20 dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık 4.700 metre (yaklaşık üç mil) derinliğe inen ekip, geçmişte sadece uzaktan görüntülenebilen atık sahasını doğrudan inceleme şansı buldu.
Gördükleri şey, okyanus tabanına saçılmış, aşırı derecede korozyona uğramış ve parçalanmış metal varillerdi. Hatta bazı varillerden sızan atıkların okyanus tabanındaki çamura karıştığı net bir şekilde belgelendi.
RADYOAKTİF SIZINTI TESPİT EDİLDİ
Bu sadece görsel bir kirlilik değil. Araştırmacılar, denizaltındaki hassas cihazlarla yaptıkları ölçümlerde, atık sahasındaki radyonüklid (radyoaktif atom) seviyelerinin bölgede beklenen normal değerlerin üzerinde olduğunu tespit ettiler. Atıkların "işaretçisi" olarak kabul edilen Kobalt-60 ve Niyobyum-94 gibi izotopların yanı sıra, nükleer denemelerden veya kazalardan da kaynaklanabilen Sezyum-137 ve Amerikyum-241 de saptandı. Kaynağı kesin olarak ayırt etmek zor olsa da (kalabalık bir odada tek bir sesi seçmeye benziyor), varillerin hemen yanındaki ölçümler sızıntının varlığını kanıtlıyor. 2025 yılındaki ön çalışmalarda da benzer radyoaktif izlere rastlanmıştı.