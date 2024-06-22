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  4. Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl tedavi edilir?

Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl tedavi edilir?

Deprem korkusu, olası deprem riski nedeniyle kişinin kendisinin ve sevdiklerinin güvenliğinden yoğun endişe ve korku duyma halidir. Sismofobi olarak da bilinir. Deprem korkusunda ise sadece kendisi değil, ailesi, yakın çevresi ve tüm dünyanın zarar göreceği endişesi yaşanmaktadır. Sismofobik bireylerde deprem korkusu aşırı düzeylerde günlük yaşamınızı olumsuz etkileyebilir.

Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl tedavi edilir? - Sayfa 1

Deprem korkusunun belirtileri nelerdir?

Depremi düşündüğünde kalp çarpıntısı, terleme, titreme gibi bedensel tepkiler gösterme

Donukluk, hissizlik veya uyuşukluk

 Baş ağrısı ve baş dönmesi

 Kas gerginliği ve kas ağrıları

 Deprem korkusu nedeniyle uyku düzeninde bozulmalar yaşama ve uyumakta güçlük çekme

 Kapalı alanlarda kalamama

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Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl tedavi edilir? - Sayfa 2

Deprem ile ilgili rüyalar görme

Korku ve kaygı

Deprem korkusu sebebiyle sosyal ilişkilerde geri çekilme

Derin üzüntü ve öfke patlamaları

 Odaklanma problemi

 Sürekli deprem olacak hissi

Ani bir seste aşırı korkma

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Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl tedavi edilir? - Sayfa 3

Deprem korkusunu azaltmak için ne yapılmalıdır?

 Kaygı seviyesini azaltmak için şu yöntemler uygulanabilir:

 Kendinizi başka aktivitelere yönlendirin

 Yaşanılan kaygı ve korkuları aile ve arkadaşlarınızla paylaşın

 Eğer uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız gün içinde meditasyon, spor gibi aktivitelere yönelin.

 Olası bir deprem için acil durum çantası hazırlayın. Acil durum çantanız rahat ulaşabileceğiniz bir yerde olsun. Bu, sizi rahatlatacaktır.

 

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Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl tedavi edilir? - Sayfa 4

Deprem korkusu nasıl tedavi edilir?

 Deprem korkusunun tedavisinde terapiler veya terapilere destekleyici ilaç tedavileri uygulanabilir. Bilişsel davranışçı terapi, deprem korkusuyla başa çıkma sürecinde sıklıkla kullanılan bir terapi yöntemidir. Bilişsel davranışçı terapide, deprem korkusuyla ilişkili yanlış inançlar ve düşünceler üzerinde çalışılarak korkunun azaltılması hedeflenir.

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