Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl tedavi edilir?

Deprem korkusunu azaltmak için ne yapılmalıdır?

Kaygı seviyesini azaltmak için şu yöntemler uygulanabilir:

Kendinizi başka aktivitelere yönlendirin

Yaşanılan kaygı ve korkuları aile ve arkadaşlarınızla paylaşın

Eğer uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız gün içinde meditasyon, spor gibi aktivitelere yönelin.

Olası bir deprem için acil durum çantası hazırlayın. Acil durum çantanız rahat ulaşabileceğiniz bir yerde olsun. Bu, sizi rahatlatacaktır.