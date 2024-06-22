Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl tedavi edilir?
Deprem korkusu, olası deprem riski nedeniyle kişinin kendisinin ve sevdiklerinin güvenliğinden yoğun endişe ve korku duyma halidir. Sismofobi olarak da bilinir. Deprem korkusunda ise sadece kendisi değil, ailesi, yakın çevresi ve tüm dünyanın zarar göreceği endişesi yaşanmaktadır. Sismofobik bireylerde deprem korkusu aşırı düzeylerde günlük yaşamınızı olumsuz etkileyebilir.
Deprem korkusunun belirtileri nelerdir?
Depremi düşündüğünde kalp çarpıntısı, terleme, titreme gibi bedensel tepkiler gösterme
Donukluk, hissizlik veya uyuşukluk
Baş ağrısı ve baş dönmesi
Kas gerginliği ve kas ağrıları
Deprem korkusu nedeniyle uyku düzeninde bozulmalar yaşama ve uyumakta güçlük çekme
Kapalı alanlarda kalamama
Deprem ile ilgili rüyalar görme
Korku ve kaygı
Deprem korkusu sebebiyle sosyal ilişkilerde geri çekilme
Derin üzüntü ve öfke patlamaları
Odaklanma problemi
Sürekli deprem olacak hissi
Ani bir seste aşırı korkma
Deprem korkusunu azaltmak için ne yapılmalıdır?
Kaygı seviyesini azaltmak için şu yöntemler uygulanabilir:
Kendinizi başka aktivitelere yönlendirin
Yaşanılan kaygı ve korkuları aile ve arkadaşlarınızla paylaşın
Eğer uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız gün içinde meditasyon, spor gibi aktivitelere yönelin.
Olası bir deprem için acil durum çantası hazırlayın. Acil durum çantanız rahat ulaşabileceğiniz bir yerde olsun. Bu, sizi rahatlatacaktır.
Deprem korkusu nasıl tedavi edilir?
Deprem korkusunun tedavisinde terapiler veya terapilere destekleyici ilaç tedavileri uygulanabilir. Bilişsel davranışçı terapi, deprem korkusuyla başa çıkma sürecinde sıklıkla kullanılan bir terapi yöntemidir. Bilişsel davranışçı terapide, deprem korkusuyla ilişkili yanlış inançlar ve düşünceler üzerinde çalışılarak korkunun azaltılması hedeflenir.