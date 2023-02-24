Deprem sonrası çocukların okula uyum süreci için 5 öneri
Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden klinik psikolog Gözde Göktaş, deprem sonrasında çocukların normal yaşamlarına dönüşlerinde kilit rol oynayacak tavsiyelerde bulundu.
Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Göktaş, 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran depremlerden etkilenen çocukların, eski yaşamlarına geri dönmeye ve eğitim hayatına uyum sağlamaya çalıştığını belirterek, çocukların deprem sonrası hissettikleri kaygı ve üzüntü gibi duyguların hayata uyum sürecini etkileyebileceğini bildirdi.
Güvenli ortam sağlanmalı
"Deprem sonrasında çocukların okula ve hayata dönüşleri için güvenli bir ortam sağlanması, bu dönemde çok önemlidir.” Göktaş, depremden etkilenenlerin okula ve hayata uyum sürecinin çocuklara göre değişebileceğine değinerek, deprem sonrası çocukların güvende hissetmek ve normal bir hayatın mümkün olduğunu bilmek için zamana ve desteğe ihtiyaç duyacaklarını anlattı.
Rutinler oluşturulmalı
“Deprem sonrasında, çocuklar için rutinler oluşturmalı. Okula gitmek, yemek yemek, uyumak gibi günlük aktivitelerde rutinleri korumak, çocukların kendilerini daha güvende ve kontrol altında hissetmelerine yardımcı olabilir.”
Kendilerini ifade etmelerine izin verilmeli
“Ayrıca deprem sonrasında çocukların duygularını ifade etmelerine izin vermek oldukça önemlidir. Çocukların duygularını ifade etmeleri, onların iç dünyalarını paylaşmaları, korkularını ve endişelerini ifade etmeleri ve rahatlama hissetmeleri açısından önemlidir."