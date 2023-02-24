Deprem sonrası çocukların okula uyum süreci için 5 öneri

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Göktaş, 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran depremlerden etkilenen çocukların, eski yaşamlarına geri dönmeye ve eğitim hayatına uyum sağlamaya çalıştığını belirterek, çocukların deprem sonrası hissettikleri kaygı ve üzüntü gibi duyguların hayata uyum sürecini etkileyebileceğini bildirdi.

Güvenli ortam sağlanmalı

"Deprem sonrasında çocukların okula ve hayata dönüşleri için güvenli bir ortam sağlanması, bu dönemde çok önemlidir.” Göktaş, depremden etkilenenlerin okula ve hayata uyum sürecinin çocuklara göre değişebileceğine değinerek, deprem sonrası çocukların güvende hissetmek ve normal bir hayatın mümkün olduğunu bilmek için zamana ve desteğe ihtiyaç duyacaklarını anlattı.